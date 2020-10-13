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Gusttavo Lima é chamado de 'boy lixo' após declaração de Andressa Suita

Cantor foi criticado nas redes sociais; modelo diz que término foi sem motivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 19:54

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 19:54

Gusttavo Lima e Andressa Suita
Gusttavo Lima e Andressa Suita Crédito: Instagram/andressasuita
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Gusttavo Lima, 31, está recebendo críticas nas redes sociais após declarações da agora ex-mulher, a modelo Andressa Suita, 32, de que ele teria terminado com ela sem motivo algum.
No Twitter, o nome de Lima apareceu como um dos temas mais comentados nesta terça-feira (13). As pessoas começaram a chamá-lo de "boy lixo".
"Minhas definições de boy lixo foram atualizadas, Gusttavo Lima", disse uma. "Quem poderia imaginar que o Bolsominion Gusttavo Lima era um boy lixo? Olhem a declaração que ele fez para Andressa", escreveu outro. "Gusttavo Lima (bolsominion) é boy lixo e choca o total de zero pessoas", postou um outro.
A reação do público acontece por conta do depoimento de Andressa Suita, que nesta terça falou pela primeira vez sobre o término do seu casamento com o cantor. Por meio de vídeos publicados no Stories do Instagram, ela disse que a separação "foi um choque" e que a decisão partiu do sertanejo, que a acordou de madrugada na segunda passada (5) para lhe comunicar sobre a vontade de colocar um ponto final na relação.
"Até domingo passado [4] estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como postei aqui para vocês. Na madrugada de domingo para segunda [5] fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento", disse.
A modelo ponderou que a vida deles não era um conto de fadas, que eles "tinham problemas como qualquer casal". "Mas nada a ponto de nos separar".
Em nota encaminhada pela sua assessoria de imprensa, Gusttavo Lima disse que o fim do casamento ocorreu após "um desgaste normal da relação". "Informamos que não houve nenhuma briga ou traição e que qualquer informação que esteja circulando nesse sentido é inverídica."
"A amizade, o carinho e o respeito continuam, além da missão maior, a criação e educação dos dois filhos do casal."

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