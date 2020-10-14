Gusttavo Lima fala sobre separação de Andressa Suita: 'eu não estava feliz'

O artista Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima

A separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita pegou todos os fãs de surpresa. Isso porque recentemente, no fim de junho, o casal protagonizou uma cena romântica durante uma live junina na internet. As declarações de amor públicas entre eles pela internet sempre foram constantes.

"Queria estar passando aqui para falar de coisas boas, mas nem tudo nas nossas vidas é do jeito que a gente quer, que a gente imagina, do jeito que deveria ser. Eu vou deixar bem claro tudo o que está acontecendo na minha vida", disse.

Gusttavo enfatizou que o divórcio é algo que "qualquer pessoa pode passar algum dia" e que nada acontece de um dia para o outro. "Eu não estava feliz e vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo para salvar meu casamento", garantiu. No entanto, no dia anterior, Andressa Suita desabafou sobre o rompimento e disse que foi pega de surpresa, sem ter a chance de tentar "salvar o casamento". "O que me restou foi aceitar", concluiu.

Sobre isso, o cantor declarou: "Pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos. A verdade é uma só: qualquer julgamento maldoso, qualquer fofoca, não é verdade, não procede. Eu não fujo das minhas responsabilidades e isso em nada vai mudar. Mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa".