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Gusttavo Lima fala sobre separação de Andressa Suita: 'eu não estava feliz'

Cantor usou as redes sociais para explicar aos fãs sobre rompimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 18:56

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 18:56

O artista Gusttavo Lima
O artista Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima
A separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita pegou todos os fãs de surpresa. Isso porque recentemente, no fim de junho, o casal protagonizou uma cena romântica durante uma live junina na internet. As declarações de amor públicas entre eles pela internet sempre foram constantes.
"Queria estar passando aqui para falar de coisas boas, mas nem tudo nas nossas vidas é do jeito que a gente quer, que a gente imagina, do jeito que deveria ser. Eu vou deixar bem claro tudo o que está acontecendo na minha vida", disse.
Gusttavo enfatizou que o divórcio é algo que "qualquer pessoa pode passar algum dia" e que nada acontece de um dia para o outro. "Eu não estava feliz e vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo para salvar meu casamento", garantiu. No entanto, no dia anterior, Andressa Suita desabafou sobre o rompimento e disse que foi pega de surpresa, sem ter a chance de tentar "salvar o casamento". "O que me restou foi aceitar", concluiu.

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Sobre isso, o cantor declarou: "Pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos. A verdade é uma só: qualquer julgamento maldoso, qualquer fofoca, não é verdade, não procede. Eu não fujo das minhas responsabilidades e isso em nada vai mudar. Mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa".
Em um vídeo no Instagram, Guttavo afirmou que o carinho e o respeito continuam entre ele e Andressa: "Ela faz parte da minha vida, da minha história, do meu futuro. Ela é a mulher mais importante da minha vida, porque ela é mãe dos meus dois filhos. Criar nossos filhos é a nossa prioridade".

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