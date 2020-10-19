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Gusttavo Lima apaga vídeo em que apontava motivos da separação de Andressa Suita

Na legenda, ele não escreveu nada, colocou apenas um emoji de oração. Nos comentários, muitas pessoas pedem para ele reatar o relacionamento com a modelo e a influenciadora

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 11:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 11:08
Cantor sertanejo Gustavo Lima
Cantor sertanejo Gustavo Lima apaga vídeo em que falava os motivos de sua separação de Andressa Suita  Crédito: Ricardo Nasi/G1
O cantor Gusttavo Lima, 31, apagou de seu Instagram o vídeo em que falava os motivos de sua separação de Andressa Suita, 32. Na sequência, no domingo (18), o sertanejo publicou uma foto em preto e branco, em que aparece de braços abertos.
Na legenda, ele não escreveu nada, colocou apenas um emoji de oração. Nos comentários, muitas pessoas pedem para ele reatar o relacionamento com a modelo e a influenciadora. "Volta para sua família", escreveu uma fã. Na imagem publicada, os internautas perceberam que ele está de aliança. A foto, porém, é antiga, e já tinha sido publicada pelo músico em janeiro de 2018.
Gusttavo e Andressa estavam juntos há oito anos e eram casados desde 2015. Eles têm dois filhos e pegaram todos de surpresa quando anunciaram o término, já que declarações de amor eram, até pouquíssimo tempo, frequentes nas redes sociais e lives do sertanejo.
No vídeo que apagou, o cantor dizia que não estava feliz e que tentou de tudo para manter o casamento. "Não está sendo fácil, pois separação gera sofrimento, mas pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos", afirmava.

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Gusttavo Lima vinha sendo bastante criticado nas redes sociais após Suita dizer que foi acordada de madrugada por ele com a comunicação sobre o fim da relação."Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento", contou ela.
Na noite de sábado (17), o sertanejo fez seu primeiro show virtual desde o anúncio da separação. Durante toda a performance, foram vários os comentários que diziam que a live estava "triste" ou que o sertanejo parecia "travado" e "borocoxô". Também choveram internautas afirmando sentir saudade de Andressa e pedindo para que o antigo casal reatasse.
"Faltou a sintonia e energia da Andressa", "sou fã da Andressa" e "Gusttavo, você canta, mas Andressa encanta o seu show" foram apenas algumas das frases publicadas durante a transmissão.

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Para a surpresa de quem assistia, no repertório estava "Investe em Mim", música que tradicionalmente o antigo casal cantava em dueto nas lives.
Diferentemente de apresentações anteriores, Gusttavo preferiu não beber dessa vez e permaneceu sóbrio enquanto entoava seus hits. Foram poucas as interações com o público e a conversa entre uma música e outra se limitou a conteúdos promocionais dos patrocinadores do show.
Quando o fim do casamento foi anunciado, no último dia 9, internautas chegaram a especular que a separação seria uma jogada de marketing para divulgar a nova música do sertanejo, "Café e Amor", que fala sobre separação e teve o clipe lançado no mesmo dia. A assessoria do sertanejo negou.
Trecho da música diz: "Melhor terminar, cada um por si. Um ponto final, às vezes, é o começo e não o fim. Melhor terminar, não tem mais arrepio. Café e amor são duas coisas que não serve frio".

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