Narcisa Tamborindeguy surge em app de namoro e aponta fraude

Sem saber, Narcisa Tamborindeguy está fazendo o maior sucesso em um aplicativo de relacionamento. Segundo informações do Extra, a socialite começou a ser cobiçada por solteirões que frequentam esse tipo de app. No entanto, a dona do "Ai que loucura" nega que o perfil seja verdadeiro.
O perfil atribuído a Narcisa traz quatro fotos da carioca com o texto: "A vida é agora! Isso sim é a loucura. E a loucura não tem cura. (Sou eu mesma!). A frase já foi usada pela socialite em outras ocasiões, o que deu um ar de veracidade à situação.
Aos 54 anos de idade, ao Extra, Narcisa declarou: "Não entraria. Esse perfil é fake".
A personalidade da sociedade do Rio de Janeiro está solteiro desde o ano passado, quando pôs fim em seu relacionamento com o escritor e jornalista Guilherme Fiuza.