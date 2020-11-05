Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Ai que loucura!"

Narcisa Tamborindeguy surge em app de namoro e aponta fraude

Socialite de 54 anos está solteira desde o ano passado, quando terminou relacionamento com Guilherme Fiuza. Ao Extra, disse que perfil é falso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 10:36

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 10:36

A socialite e empresária Narcisa Tamborindeguy
A socialite e empresária Narcisa Tamborindeguy Crédito: Globo/Tata Barreto
Sem saber, Narcisa Tamborindeguy está fazendo o maior sucesso em um aplicativo de relacionamento. Segundo informações do Extra, a socialite começou a ser cobiçada por solteirões que frequentam esse tipo de app. No entanto, a dona do "Ai que loucura" nega que o perfil seja verdadeiro. 
O perfil atribuído a Narcisa traz quatro fotos da carioca com o texto: "A vida é agora! Isso sim é a loucura. E a loucura não tem cura. (Sou eu mesma!). A frase já foi usada pela socialite em outras ocasiões, o que deu um ar de veracidade à situação. 
Aos 54 anos de idade, ao Extra, Narcisa declarou: "Não entraria. Esse perfil é fake". 

Veja Também

Sabrina Sato lembra participação no "BBB 3" na Globo: "Obrigada, Boninho"

Whindersson Nunes se declara para nova namorada: "Tudo que sempre quis"

Pianista famosa do ES, Silvânia Saadi faz show no YouTube com alunos

A personalidade da sociedade do Rio de Janeiro está solteiro desde o ano passado, quando pôs fim em seu relacionamento com o escritor e jornalista Guilherme Fiuza. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados