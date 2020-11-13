"Uma Invenção de Natal", a bonita superprodução natalina da Netflix

Filme "Uma Invenção de Natal", da Netflix Crédito: Gareth Gatrell/NETFLIX

O filme escrito e dirigido por David E. Talbert é um conto de Natal vitoriano, com pitadas de Dickens, elaborados números musicais e, acima de tudo, com uma mensagem positiva. Na trama, Forest Whitaker é Jeronicus (vivido por Justin Cornwell na juventude), o maior inventor de brinquedos do mundo e dono de uma loja cheia de magia e encanto. O cenário muda quando seu ajudante Gustafson (Keegan-Michael Key) rouba todos seus projetos; desiludido, Jeronicus não consegue mais produzir como antes e ainda tem que assistir a seu ex-aprendiz se tornar o inventor de brinquedos mais festejado do mundo, tudo à custa de seus projetos.

Jeronicus envelhece amargurado, desiludido, distante da filha e da neta e afastando todos que tentam se aproximar dele; sua loja, antes cheia de magia, se transformou em uma sisuda casa de penhores. Isso tudo está prestes a mudar, claro, com a chegada de sua neta, Journey (Madalen Mills), que vai fazer de tudo para que o avô volte a acreditar na bondade das pessoas.

“Uma Invenção de Natal” tem uma estética interessante, misturando influências vitorianas a invenções steampunk, além de uma ou outra inserção de animações em stop motion em flashbacks.

Filme "Uma Invenção de Natal", da Netflix Crédito: Gareth Gatrell/NETFLIX

Narrativamente, porém, há pouca novidade. É curioso que “Uma Invenção de Natal” se assume um filme mais amplo ao nunca dizer necessariamente em que se deve acreditar - não há menção a religião, Papai Noel, Deus, espírito natalino… Apenas se deve acreditar. Apesar disso, trata-se de um filme de Natal convencional, que trata valores, perdão e bondade como fundamentais.

Mesmo com Jeronicus sendo o centro da história, é Journey quem a movimenta. A jovem é tão brilhante quanto o avô e protagoniza o arco aventuresco do filme, o que confere à trama um ar de aventura infantil em alguns momentos. Para os adultos, o filme guarda uma direção de arte excelente, com ótimo figurino, além de uma ou outra surpresa, como a piada dos dançarinos, por exemplo, e as belas coreografias para os números musicais, que não se incomodam com o anacronismo de seus passos, e pra que se importar?

Filme "Uma Invenção de Natal", da Netflix Crédito: Gareth Gatrell/NETFLIX