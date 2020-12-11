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Saúde

OMS pede US$ 4,3 bi em doações para vacinar países pobres contra Covid

Tedros lembrou que a maior parte de casos e mortes da doença nesta semana se deu na Europa e nas Américas e pediu à população cautela nas festas de fim de ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 15:14

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 15:14

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou na segunda-feira (27) que a pandemia continua a acelerar, com o número de casos em todo o mundo dobrando nas últimas seis semanas
O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou na segunda-feira (27) que a pandemia continua a acelerar, com o número de casos em todo o mundo dobrando nas últimas seis semanas Crédito: Reuters/Folhapress
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, pediu US$ 4,3 bilhões em doações para garantir a imunização contra a Covid-19 em países pobres. "Temos uma lacuna que precisa ser preenchida. Só assim vidas serão salvas e haverá uma recuperação econômica global verdadeiramente acelerada", declarou, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (11). 
Tedros lembrou que a maior parte de casos e mortes por Covid-19 nesta semana se deu na Europa e nas Américas e pediu à população cautela nas festas de fim de ano. "Eu peço, por favor, não baixemos a guarda. Vamos comemorar de forma segura", disse o diretor-geral.
Ele ainda comemorou o início da vacinação contra o novo coronavírus no Reino Unido, com os imunizantes desenvolvidos pela Pfizer em parceria com a BioNTech. "Queremos ver essas imagens em todo o mundo. Isso, sim, seria um verdadeiro sinal de solidariedade global", afirmou.

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