Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Comitê nos EUA recomenda vacina da Pfizer e BioNTech
FDA

Comitê nos EUA recomenda vacina da Pfizer e BioNTech

Por 17 votos a favor e 4 contra, com uma abstenção, o painel concluiu que o imunizador é seguro e eficaz para maiores de 16 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 21:41

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 21:41

Pfizer e a BioNTech fecharam um acordo para fornecer 200 milhões de doses de vacina contra a Covid-19
EUA: painel consultivo da FDA recomenda liberação de vacina da Pfizer e BioNTech Crédito: Foto de Anna Shvets/ Pexels
O Comitê Consultivo da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos aprovou uma recomendação para que a agência libere o uso emergencial da vacina para a covid-19 desenvolvida pela Pfizer, em parceria com a BioNTech. Por 17 votos a favor e 4 contra, com uma abstenção, o painel concluiu que o imunizador é seguro e eficaz para maiores de 16 anos.
A FDA decidirá se aceita a orientação do comitê nos próximos dias. A expectativa é de que a instituição forneça o sinal verde para a distribuição do produto. No entanto, com a autorização emergencial, as doses ficarão limitadas a um substrato específico da população, como pacientes hospitalizados, enquanto os dados dos testes clínicos são analisados.
Na análise dos estudos preliminares, a agência declarou que não há informações suficientes para assegurar a segurança da vacina para menores de 16 anos, gestantes e pessoas com sistema imunológico comprometido. Antes da vacinação em massa, profissionais de saúde e residentes de casas de repousos devem ser imunizados.
Até agora, reguladores de Reino Unido e Canadá já permitiram o uso da fórmula da Pfizer, que, segundo a FDA, apresenta eficácia de 95% na prevenção do coronavírus.
*Com informações da Associated Press

Veja Também

CRM denuncia superlotação e pacientes nos corredores de hospital no ES

Compra de 440 mil doses de vacina deve custar R$ 22 milhões para o ES

Quem já teve Covid não pode se julgar livre da doença, dizem médicos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados