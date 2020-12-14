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Luto na medicina

Médica ginecologista de Vila Velha morre vítima da Covid-19

A professora, ginecologista e obstetra Ednildes de Almeida Olympio Rua, de 51 anos, morreu neste domingo (13)

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 08:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 08:43
A médica ginecologista Ednildes de Almeida Olympio Rua morreu vítima de Covid-19
A médica ginecologista Ednildes de Almeida Olympio Rua morreu vítima de Covid-19 Crédito: Facebook/Ednildes Olympio Rua
Espírito Santo perdeu mais uma médica para o novo coronavírus e soma 20 médicos que morreram em decorrência da doença. A professora, ginecologista e obstetra Ednildes de Almeida Olympio Rua, de 51 anos, faleceu neste domingo (13), após não resistir a Covid-19. A profissional morava em Vila Velha, na Região da Grande Vitória. 
Segundo levantamento realizado pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES), desde a decretação da pandemia do novo coronavírus, em 11 de março, 20 médicos foram contaminados e morreram por causa da Covid-19. Ednildes lecionava para o curso de medicina da UVV e coordenava o Internato de Saúde Coletiva da instituição. A morte foi confirmada pela Associação de Médicos do Espírito Santo (Ames).
Ednildes era graduada em Medicina pela Emescam, estudando na Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, fez especialização em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade Federal do Espírito (Ufes), pós-graduou-se em Saúde Coletiva com enfase em Saúde da Família pela Faesa e era mestre em Ciências Farmacêuticas.

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Ela foi médica concursada pela Prefeitura Municipal de Serra, entre 2004 até 2014, lotada na Maternidade Coronel Leoncio Vieira e atuou na prefeitura Municipal de Vila Velha, lotada no Centro de Atenção Secundária a Saúde, como Referência Técnica Materno Infantil.
Entre janeiro de 2010 a janeiro de 2011, foi professora do internato da Unesc do Espírito Santo. E, desde junho de 2010 é professora de Habilidades Clínicas do 2º, 3º, 6º e 7º períodos e tutora do 1º e 6º períodos do curso de medicina da UVV e coordenadora do Internato de Saúde Coletiva de janeiro desde 2013.

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