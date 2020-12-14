Médica ginecologista de Vila Velha morre vítima da Covid-19

A médica ginecologista Ednildes de Almeida Olympio Rua morreu vítima de Covid-19 Crédito: Facebook/Ednildes Olympio Rua

Ednildes de Almeida Olympio Rua, de 51 anos, faleceu neste domingo (13), após não resistir a Covid-19. A profissional morava em Espírito Santo perdeu mais uma médica para o novo coronavírus e soma 20 médicos que morreram em decorrência da doença. A professora, ginecologista e obstetra, de 51 anos, faleceu neste domingo (13), após não resistir a Covid-19. A profissional morava em Vila Velha , na Região da Grande Vitória.

Segundo levantamento realizado pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES), desde a decretação da pandemia do novo coronavírus, em 11 de março, 20 médicos foram contaminados e morreram por causa da Covid-19. Ednildes lecionava para o curso de medicina da UVV e coordenava o Internato de Saúde Coletiva da instituição. A morte foi confirmada pela Associação de Médicos do Espírito Santo (Ames).

Ednildes era graduada em Medicina pela Emescam, estudando na Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, fez especialização em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade Federal do Espírito (Ufes), pós-graduou-se em Saúde Coletiva com enfase em Saúde da Família pela Faesa e era mestre em Ciências Farmacêuticas.

Ela foi médica concursada pela Prefeitura Municipal de Serra, entre 2004 até 2014, lotada na Maternidade Coronel Leoncio Vieira e atuou na prefeitura Municipal de Vila Velha, lotada no Centro de Atenção Secundária a Saúde, como Referência Técnica Materno Infantil.