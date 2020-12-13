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Números da pandemia

ES chega a 4.571 mortes por Covid-19 e passa de 213 mil casos

Estado registrou 11 óbitos e 820 casos nas últimas 24 horas, de acordo com números atualizados pela Secretaria da Saúde neste domingo (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2020 às 18:42

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 18:42

Curado covid-19
Covid-19 no ES: 820 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas Crédito: Pixabay
Espírito Santo registrou 11 mortes e 820 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde  (Sesa), atualizado na tarde deste domingo (13). Até o momento, o Estado contabiliza um total de 4.571 mortes pela doença e 213.124 casos confirmados.
O município de Vila Velha, com 30.484 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (com 27.089 casos), Vitória (25.978) e Cariacica (18.678).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 3.869 pessoas contaminadas, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.460.

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A quantidade de curados também subiu, chegando a 195.187. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e 692.423 testes já foram realizados no Estado.
Na noite desta sexta-feira (11), o governo do Estado atualizou o mapa de risco da Covid-19, que será válido a partir de segunda (14). Seis cidades capixabas estão no risco alto de contágio. A maioria está em risco moderado. 

FIM DE SEMANA DE AGLOMERAÇÕES NAS PRAIAS

Com o sol forte registrado neste domingo (13), as praias do Espírito Santo ficaram lotadas, apesar da pandemia. Um exemplo é a Praia da Costa, em Vila Velha, com pontos onde era difícil encontrar até espaço para as cadeiras.
Praia da Costa, em Vila Velha, lotada no dia 13/12/2020, em meio a pandemia e ao crescimento de casos da Covid-19 no ES
Praia da Costa, em Vila Velha, lotada no dia 13 de dezembro, em meio à pandemia e ao crescimento de casos da Covid-19 Crédito: Ricardo Medeiros
Vale destacar que a taxa de transmissão da doença no Estado continua aumentando. Nesta última semana, saiu de 1,2 para 1,43. Os maiores indicadores estão no interior do Estado, em regiões como o Caparaó, com taxa de 2,28, e o Litoral Sul, que alcançou 2,70, situação em que dez pessoas podem contaminar outras 27, por exemplo. Na Grande Vitória, o índice de contágio saltou de 0,87 para 1,03.

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