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Domingo de praias lotadas em meio ao aumento dos casos de Covid-19 no ES

A Praia da Costa, em Vila Velha, é um exemplo, com disputa de lugares na areia. Situação ocorre no momento em que o Espírito Santo já registra mais de 212 mil casos confirmados da doença e a morte de 4.560 pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2020 às 12:38

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 12:38

Praia da Costa, em Vila Velha, lotada no dia 13/12/2020, em meio a pandemia e ao crescimento de casos da Covid-19 no ES
Com o sol forte, a Praia da Costa, em Vila Velha,  ficou lotada logo cedo Crédito: Ricardo Medeiros
O sol forte, após a semana chuvosa, com temperatura oscilando acima de 31º  segundo o site Climatempo  fez com que as praias do Espírito Santo ficassem lotadas neste domingo (13). Um exemplo é a Praia da Costa, em Vila Velha, com pontos onde era difícil encontrar até espaço para as cadeiras.
A situação ocorre em meio a pandemia do novo coronavírus e com o crescimento do número de casos. Segundo atualização na tarde deste sábado (12) do Painel Covid-19, ferramenta do governo do Espírito Santo com dados sobre a doença, o Estado já soma 212.304 casos confirmados e um total de 4.560 pessoas já morreram da doença.
Domingo de praias lotadas em meio ao aumento dos casos de Covid-19 no ES
Desde o mês de setembro o governo do Espírito Santo deixou de divulgar o índice de isolamento social da população do Espírito Santo. O serviço foi encerrado, no dia 29 de setembro. Segundo o governo do Estado, os dados, essenciais para o enfrentamento da Covid-19, não foram repassados mais pelas operadoras de telefonia, que não cobravam nada pelo serviço. Naquela época, o índice geral estava em 43%, muito abaixo do nível mínimo considerado ideal na ocasião, que era de 70%.
Praia da Costa, em Vila Velha, lotada no dia 13/12/2020, em meio a pandemia e ao crescimento de casos da Covid-19 no ES
Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Segundo o Mapa de Risco da doença, divulgado na última sexta-feira (11), já temos seis cidades no chamado risco alto da doença, ou seja, na cor vermelha de contaminação: Ecoporanga, Mantenópolis, Marilândia, Ibiraçu, Domingos Martins e Anchieta. O mapa começa a valer na segunda-feira (14) e expira no domingo (20).
Outro problema é que a taxa de transmissão da doença no Estado continua aumentando. Nesta última semana saiu de 1,2 para 1,43. Os maiores indicadores estão no interior do Estado, em regiões como o Caparaó, com taxa de 2,28, e o Litoral Sul, que alcançou 2,70, situação em que dez pessoas podem contaminar outras 27, por exemplo. Na Grande Vitória, o índice de contágio saltou de 0,87 para 1,03.
A taxa de transmissão acima de 1 significa avanço da pandemia da Covid-19 e, quanto maior esse indicador, maior é o potencial de contaminação pela doença.

Domingo na Praia da Costa (VV)

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