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Números da pandemia

ES chega a 4.560 mortes pelo novo coronavírus e passa de 212 mil casos

Estado registrou 17 óbitos e mais de 1.700 casos nas últimas 24 horas, segundo números atualizados pela Secretaria da Saúde deste sábado (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 18:15

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 18:15

Números atualizados da Covid-19 em todo Espírito Santo
Covid-19: número de casos e mortes em crescimento em todo Espírito Santo Crédito: Pixabay
Espírito Santo registrou 17 mortes e 1.720 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde  (Sesa), atualizado na tarde deste sábado (12). Até o momento, o Estado contabiliza um total de 4.560 mortes pela doença e 212.304 casos confirmados.
O município de Vila Velha, com 30.392 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (com 26.927 casos), Vitória (25.961) e Cariacica (18.638).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 3.862 pessoas contaminadas, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.452.

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A quantidade de curados também subiu, chegando a 194.499. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e 690.886 mil testes já foram realizados no Estado.
Na noite desta sexta-feira (11), o governo do Estado atualizou o mapa de risco da Covid-19, que será válido a partir de segunda (14). Seis cidades capixabas estão no risco alto de contágio. A maioria está em risco moderado. 

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