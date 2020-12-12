A Secretaria de Estado da Saúde pretende abrir novos leitos de UTI e de enfermaria até o final deste mês Crédito: Reprodução/TV

Your browser does not support the audio element. Hospitais particulares ampliam oferta para atender alta de casos de Covid

O crescimento do número de casos de Covid-19 no Espírito Santo está aumentando a demanda por internações tanto na rede pública quanto na particular. A taxa de ocupação dos leitos é um indicador monitorado diariamente e que pode, por exemplo, levar novamente à suspensão de cirurgias e outros procedimentos eletivos nos hospitais. Algumas unidades, inclusive, decidiram ajustar a sua oferta para garantir a assistência de pacientes com a doença.

Esse é o caso do Hospital Santa Rita, em Vitória, que, diante do aumento do número de infectados divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , resolveu acionar o plano de contingência para readequar leitos e fluxo de atendimento dos clientes.

"Com a nova readequação, ofereceremos 46 leitos exclusivos para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19, sendo 25 de internação e 21 de UTI, com total condições de ampliar a oferta de leitos, caso necessário. Essa ação faz parte da gestão diária dos nossos leitos, que é dinâmica e reavaliada constantemente", informa o hospital, em um trecho de comunicado divulgado na quarta-feira (9).

Na oferta do hospital, 20 leitos de terapia intensiva (95,24%) e 16 (64%) de enfermaria estavam ocupados nesta quinta-feira (10). Questionada sobre a possibilidade de ampliação de vagas ainda em dezembro, a assessoria do Santa Rita afirmou que foram adquiridos 10 respiradores completos para utilização na nova UTI neonatal e pediátrica, que está sendo construída, mas os equipamentos também podem ser usados por adultos.

"Eles chegarão em 7 dias e, dessa forma, na semana que vem, caso necessário, poderemos ampliar ainda mais 10 leitos de UTI. Estamos preparados para ampliar quando necessário", pontua o Santa Rita, em nota.

A Unimed Sul Capixaba, com hospital em Cachoeiro de Itapemirim, ressalta que, desde o início da pandemia, tem se esforçado para reestruturar os seus serviços, inclusive com a contratação de profissionais de saúde, de modo a garantir a assistência dos usuários.

"Com o aumento dos casos de Covid-19 nas últimas semanas, a Unimed Sul Capixaba segue reforçando a sua equipe assistencial e promovendo a abertura de mais leitos. Só em novembro, ultrapassamos 200% de crescimento no número de atendimentos e internações relacionadas à Covid-19, quando comparados a outubro, chegando em 4 mil atendimentos e 196 internações, incluindo enfermaria e UTI", aponta a assessoria.

O número de leitos é revisado diariamente e a cada momento, de acordo com a demanda para a Unimed Sul Capixaba. A taxa de utilização das vagas exclusivas de Covid está em 78,3%, com 47 pacientes internados - 16 deles em terapia intensiva.

PLANO DE CONTINGÊNCIA

No Hospital Medsênior, em Vitória, são 29 leitos exclusivos para pacientes com a Covid-19 e cerca de 80% estão ocupados. O diretor técnico da unidade, Marcio Nascimento, diz que o plano de contingência prevê a suspensão de cirurgias eletivas, caso seja necessário ampliar a oferta de vagas para internação de pessoas infectadas pelo coronavírus. Essa medida foi adotada em novembro, mas, no momento, não há nova programação.

A Rede Meridional, que conta com sete hospitais distribuídos na Grande Vitória e Norte do Estado, tem 630 leitos gerais, e está atualmente com uma taxa de 84% nas UTIs e 73% nas unidades abertas. O índice de utilização é similar nos leitos exclusivos para a Covid-19, segundo assessoria da Rede, embora não tenham sido informados os números absolutos destinados a pacientes com a doença.

"A reserva de leitos que podem ser usados para atendimento de Covid-19 está mantida. Essa reserva, conversão ou abertura de novos leitos para atendimento de casos de coronavírus é feita de acordo com a avaliação que a Rede realiza, diariamente, do crescimento dos casos suspeitos e confirmados no Estado, com uma regulação interna durante 24 horas", explica, em nota, o Meridional.

Já o Hospital Evangélico, em Vila Velha, possui 73 leitos disponíveis para a Covid-19, sendo 30 de UTI e 43 de enfermaria. Atualmente, 85% das vagas exclusivas estão ocupadas. "O hospital permanece atento ao cenário, avaliando as eventuais mudanças e dialogando com os órgãos públicos", destaca a nota da assessoria.

O São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, informa que registrou, no mês de novembro, um total de 698 casos confirmados de Covid-19 na unidade. "O número mostra significativo aumento em relação ao mês anterior, quando foram registrados 192 casos. A curva de contaminação atingiu quase o mesmo patamar do mês de julho, quando a doença alcançou seu maior pico, de 785 casos", revela a nota da assessoria, acrescentando que não é possível informar a taxa atual de ocupação devido à dinâmica do giro de leitos.

Dos hospitais consultados, nenhum tem previsão, por ora, de suspender procedimentos eletivos. Vila Velha Hospital, Vitória Apart e Unimed Vitória também foram procurados para falar sobre a oferta de leitos para pacientes com a Covid-19, mas declaram que os dados são fornecidos à Sesa, órgão ao qual caberia a divulgação das informações.

A Sesa, por sua vez, explica que a forma de distribuição de leitos na rede privada é diferente da realizada na rede pública, "podendo um hospital privado ter um conjunto de leitos disponíveis para oferta particular e também às várias operadoras do sistema de saúde suplementar."

Periodicamente, aponta a assessoria da Sesa, gestores de 15 unidades hospitalares privadas informam suas ocupações de UTIs no dia no Sistema Epimed (serviço de gestão de informações clínicas). Nesse montante, a ocupação estava em torno de 80% na quarta-feira (09).

Nos leitos para pacientes do SUS - rede própria e contratados em hospitais filantrópicos e particulares - o Espírito Santo tem uma taxa de ocupação de 60,98% em UTI, observando o total de 715 vagas de terapia intensiva a que o Estado tem capacidade de chegar. Considerando as 525 vagas disponíveis atualmente, a taxa é de 86,48%.

AMPLIAÇÃO DA OFERTA

Desde que o número de casos de Covid-19 no Espírito Santo voltou a crescer de forma acelerada, a Sesa tem promovido a ampliação da oferta. Em 4 de novembro, havia 748 leitos Covid no Estado - 397 de UTI, 351 de enfermaria. Nesta sexta-feira (11), esse número chegou a 1.106 (525 de UTI e 581 de enfermaria), em hospitais da rede estadual, filantrópicos e particulares.

"A Sesa trabalha com a disponibilidade de leitos de forma gradual em todas as regiões do Estado. Estratégias de ampliação da oferta do Programa Leito para Todos estão sendo adotadas com o lançamento de edital 003/2020 de credenciamento para contratualizar mais leitos na rede particular e filantrópica. As ações são realizadas de acordo com o comportamento da curva da doença, que é observada constantemente já que a taxa de ocupação dos leitos nos hospitais é dinâmica com a realização de altas médicas, transferências e novas admissões de pacientes diariamente."