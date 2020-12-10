Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Preocupados, médicos alertam para sobrecarga nos hospitais privados do ES

Os especialistas Lauro Ferreira Pinto e Henrique Bonaldi preveem risco de colapso na rede particular de hospitais com o aumento de casos da Covid-19

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 08:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 08:26
A rotina na UTI também é feita de anotações, relatórios, etc
Há risco de colapso na rede privada de hospitais  Crédito: Carlos Alberto Silva
Diante de um cenário de aumento significativo dos casos da Covid-19, em que o Espírito Santo registrou novo recorde em 24h, contabilizando 2.419 novos casos nesta quarta-feira (09), a reportagem ouviu os especialistas Lauro Ferreira Pinto e Henrique Bonaldi, que preveem risco de colapso na rede privada de hospitais.
O médico infectologista Lauro Ferreira Pinto foi categórico ao analisar o risco, atentando para o fato de que a contaminação no Estado aumentou significativamente, devido, principalmente, ao que ele chama de "fadiga do distanciamento", principalmente entre pessoas que compõem a classe média capixaba. Para ele, as pessoas cansaram de ficar isoladas e estão se reunindo.
Os recordes de novos casos por dois dias seguidos sinalizam a preocupação do especialista. "Recorde atrás de recorde. Nunca tivemos isolamento decente e o vírus tem comparecido aos eventos. A quantidade de gente internando é muito grande e não tem sistema de saúde que dê conta de internações assim em tão larga escala. Se a gente não mudar o comportamento  e não consigo ver isso no horizonte  acho que teremos problema", afirmou.
Na visão do médico, tem havido também cansaço e stress no atendimento dos casos do novo coronavírus, com congestionamento dos serviços de imagem e laboratorial dos hospitais. "E corre risco de não ter leito para internar, já há hospital que hoje mesmo não não tinha vaga. Este momento é diferente de julho, agora há um volume represado de cirurgias, por exemplo, que não vinham sendo realizadas antes, quando todo o sistema estava voltado para a Covid", acrescentou.
Para o cardiologista Henrique Bonaldi, a situação em alguns hospitais é crítica e o número de internações é preocupante. Na visão dele, as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) estão abarrotadas e com unidades a mais sendo destinadas à Covid-19. Apesar disso, o risco de colapso, para ele, é menor do que na primeira fase de expansão da doença e atribui isso ao fato de que agora é possível que as estruturas se policiem para reverter leitos.

"TENDÊNCIA DE PIORAR", DIZ ESPECIALISTA

De acordo com o infectologista Lauro Ferreira Pinto, a tendência para os próximos dias é de que o quadro se agrave ainda mais. "Acredito em um Natal e um ano novo difíceis. Se a população não tiver cuidado de evitar aglomeração, vai ser difícil. E tem sido feito o contrário do que deveria. E não dá para fazer leito de uma hora pra outra, não tem sistema que dê conta", alertou.
Ainda segundo o especialista, outros países, como os da Europa e os Estados Unidos, estão também com stress de leitos. Ele destaca que se não houver medida para impedir aglomeração, haverá mais pessoas morrendo. "O governo tem que se mexer e tomar atitude, como alguma medida de fiscalização. O risco é que tenha gente morrendo em casa."
"Estamos cansados, mas o vírus está aí e esta é a primeira situação dessa forma em 100 anos. A única coisa capaz de mudar o quadro é a vacina, e o Brasil está batendo a cabeça para isso", frisou.
Também para Bonaldi, com pessoas que não usam máscara nem fazem distanciamento, somadas ao comércio aberto, não há possibilidade do número de casos diminuir. "A esperança é que como a doença está sendo transmitida muito rápido, uma hora pode acabar. Mas por enquanto a chance é de aumentar. As pessoas estão cansadas dos protocolos e o país politizou e polarizou a doença, havendo quem, inclusive, não acredite na existência dela", afirmou.

TERMÔMETRO

Para o cardiologista Henrique Bonaldi, o termômetro ideal para aferir a gravidade da situação seria o volume de entradas em pronto-socorro e enfermaria. "Até porque o hospitalizado não consegue se esconder em casa, então a gente consegue enxergar e monitorar, saber inclusive quando melhoraram", explicou.
O caso de colapso, na visão do médico, surgirá quando faltarem ventiladores. "Não tem outra solução: quando vai internar, tem que ter ventilação e o colapso será quando não tiver o ventilador disponível, seja em UTI, enfermaria, etc. E se colapsar, acabaremos usando todas as UTIs e enfermarias para a Covid, e aí deixa-se de dar assistência para outras pessoas com outras doenças. Acho que não passaremos por isso agora, mas tem que ter cuidado", concluiu.

HOSPITAL SANTA RITA ACIONA PLANO DE CONTINGÊNCIA

O Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, divulgou um comunicado nesta quarta-feira (09) informando que, diante do registro, pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), do aumento do número de casos de Covid-19 no Espírito Santo, o centro hospitalar acionou o plano de contingência para readequação de leitos e fluxo de atendimento aos clientes.
Com a nova readequação, são oferecidos 46 leitos exclusivos para os casos suspeitos e confirmados da Covid-19, sendo 25 de internação e 21 de UTI, com condições de ampliar a oferta de leitos, caso necessário, segundo informou o hospital.
Atualmente o hospital afirma que há 17 leitos de UTI ocupados e 4 disponíveis, bem como 20 leitos de enfermaria ocupados e 5 disponíveis. "Do total de leitos exclusivos para internação Covid, 20 são para rede particular/credenciada e 5 contratados pela Sesa. No que diz respeito aos leitos de UTI Covid, temos 21, sendo 5 contratados pela Sesa. E o Hospital Santa Rita tem total condições de ampliar a oferta de leitos, caso necessário. Essa ação faz parte da gestão diária dos nossos leitos, que é dinâmica e reavaliada constantemente", ressaltou em nota.

DEMAIS HOSPITAIS PARTICULARES

Demandados pela reportagem, hospitais apontaram como está a estrutura de assistência a pacientes particulares para o atendimento à Covid-19. Acionados, o hospital Evangélico e o Vila Velha ainda não se manifestaram. Esta publicação será atualizada quando houver respostas.
Grupo Meridional
Em nota, a Rede Meridional informou que conta com 630 leitos ao todo no Espírito Santo, sendo 192 de UTI e os demais de unidade aberta. Atualmente, a taxa de ocupação geral é de 84% nas UTIs e 73% nas unidades abertas (leitos de enfermaria e quartos), e os leitos reservados para Covid-19 seguem a mesma proporção. "A reserva de leitos que podem ser usados para atendimento de Covid-19 continuam sendo mantidas. Essa reserva, conversão e/ou abertura de novos leitos para atendimento de casos de coronavírus é feita de acordo com a avaliação que a Rede realiza, diariamente, do crescimento dos casos suspeitos e confirmados no Estado, com uma regulação interna de leitos atuante 24 horas por dia, em constante monitoramento. A Rede reforça, ainda, que as unidades possuem áreas para isolamento de pacientes com precaução de contato, e o atendimento de rotina para os clientes em geral não foi comprometido", afirmou a nota.
Apart Hospital
O Vitória Apart Hospital informou, em nota, que dados relacionados à Covid, como número de leitos, atendimentos a casos suspeitos e taxa de ocupação, são reportados desde o início da pandemia à equipe da Sesa, responsável pelo acompanhamento e pela comunicação de dados e estatísticas sobre a doença no Estado.
São Bernardo
O posicionamento do São Bernardo Apart Hospital S.A se deu no sentido de que registrou, no mês de novembro, o total de 698 casos confirmados de Covid-19. "O número mostra significativo aumento em relação ao mês anterior, quando foram registrados 192 casos. A curva de contaminação, nos casos contabilizados pelo São Bernardo Apart Hospital, atingiu quase o mesmo patamar que no mês de julho, quando a doença alcançou seu maior pico, de 785 casos. Os dados se referem aos casos registrados no São Bernardo Apart Hospital, em Colatina", informou em nota.
Unimed
Acionada, a Unimed Vitória informou que todos os dados relacionados a casos suspeitos e confirmados, previsão de leitos e taxa de ocupação do hospital são enviados regularmente para a Secretaria Estadual de Saúde, órgão responsável por repassar as informações oficiais sobre a pandemia.

POSICIONAMENTO DA SESA

Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) explicou que a forma de distribuição de leitos na rede privada é diferente da forma como é realizada na rede pública, podendo um hospital privado ter um conjunto de leitos disponíveis para oferta particular e também às várias operadoras do sistema de saúde suplementar. Segundo o órgão, periodicamente, gestores de 15 unidades hospitalares privadas informam as ocupações de UTIs no dia dentro do Sistema Epimed  nesse montante, a ocupação está em 80% nesta quarta-feira (09).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aluguel cresce no ES
Dono ou inquilino? Maioria tem casa própria no ES, mas aluguel cresce
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz
Criança assistindo a desenho no celular, vida digital
Brasil pode ser pioneiro no ECA Digital, mas história será escrita na execução

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados