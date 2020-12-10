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Pandemia

Coronavírus: ES registra 4.514 mortes e passa de 208 mil casos

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram 29  mortes e 1.524 casos confirmados nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 18:03

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 18:03

Coronavírus, covid-19
Coronavírus, covid-19 Crédito: Pixabay
Espírito Santo registrou 29  óbitos nesta quinta-feira (10), elevando para 4.514 o total de mortes provocadas pelo novo coronavírus. E conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Estado teve  1.524 novos casos, elevando para 208.508 o total de diagnósticos positivos. 
O município de Vila Velha, com 29.967 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (26.499), Vitória (25.459) e Cariacica (18.417). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.770 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.420.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 191.303. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,2%, e  682.977 mil testes já foram realizados no Estado.

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