Coronavírus: ES registra 4.514 mortes e passa de 208 mil casos

O Espírito Santo registrou 29 óbitos nesta quinta-feira (10), elevando para 4.514 o total de mortes provocadas pelo novo coronavírus. E conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Estado teve 1.524 novos casos, elevando para 208.508 o total de diagnósticos positivos.
O município de Vila Velha, com 29.967 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (26.499), Vitória (25.459) e Cariacica (18.417). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.770 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.420.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 191.303. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,2%, e 682.977 mil testes já foram realizados no Estado.