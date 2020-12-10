Festa da Penha 2021 será virtual, sem aglomeração e já tem tema

Romaria das Famílias 2020 transmitida pela internet Crédito: Adessandro Reis

A coluna adianta: a Festa da Penha de 2021, de 4 a 12 de abril, será sem aglomerações, sem romarias e com grande parte da programação sendo transmitida pela internet. O motivo, é claro, é a pandemia de Covid-19, que está longe de acabar.

Os detalhes da programação da festa da padroeira do Estado serão divulgados pelo guardião do Convento, frei Paulo Roberto, nesta sexta-feira (11), a partir das 9h. O tema do ano que vem também já está decidido: “Vosso olhar a nós volvei”

É uma alusão ao canto tradicional da devoção mariana e ao poder do olhar misericordioso de Nossa Senhora sobre o povo. A escolha, segundo os organizadores da festa, está sintonizada com o cenário atual, “em que devemos renovar os votos de fé para que nossa padroeira interceda por seu povo”, diz uma fonte à coluna.

Em tempos de pandemia e muito sofrimento, explicam os idealizadores do tema, a expressão “Vosso olhar a nós volvei” tem mais um significado. “Em tempos de rosto coberto pela máscara, sinal de cuidado e prevenção, o olhar adquire relevância especial. Neste ‘novo normal’, mascarado e com distanciamento, os olhos reforçam sua missão própria de serem o ‘espelho da alma’ e, através deles, as pessoas aprendem a sorrir, a acolher, a cumprimentar, a abraçar, a demonstrar afeto e atenção”, diz o texto explicativo do tema ao qual a coluna teve acesso.