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Leonel Ximenes

Festa da Penha 2021 será virtual, sem aglomeração e já tem tema

Coluna adianta detalhes da programação da festa, que serão divulgados nesta sexta (11)

Públicado em 

10 dez 2020 às 15:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Romaria das Famílias marca a edição de 2020 da Festa da Penha virtual. A procissão foi transmitida ao vivo pelo G1/ES e pela Rádio Gazeta FM
Romaria das Famílias 2020 transmitida pela internet  Crédito: Adessandro Reis
A coluna adianta: a Festa da Penha de 2021, de 4 a 12 de abril, será sem aglomerações, sem romarias e com grande parte da programação sendo transmitida pela internet. O motivo, é claro, é a pandemia de Covid-19, que está longe de acabar.
Os detalhes da programação da festa da padroeira do Estado serão divulgados pelo guardião do Convento, frei Paulo Roberto, nesta sexta-feira (11), a partir das 9h. O tema do ano que vem também já está decidido: “Vosso olhar a nós volvei”
É uma alusão ao canto tradicional da devoção mariana e ao poder do olhar misericordioso de Nossa Senhora sobre o povo. A escolha, segundo os organizadores da festa, está sintonizada com o cenário atual, “em que devemos renovar os votos de fé para que nossa padroeira interceda por seu povo”, diz uma fonte à coluna.
Em tempos de pandemia e muito sofrimento, explicam os idealizadores do tema, a expressão “Vosso olhar a nós volvei” tem mais um significado. “Em tempos de rosto coberto pela máscara, sinal de cuidado e prevenção, o olhar adquire relevância especial. Neste ‘novo normal’, mascarado e com distanciamento, os olhos reforçam sua missão própria de serem o ‘espelho da alma’ e, através deles, as pessoas aprendem a sorrir, a acolher, a cumprimentar, a abraçar, a demonstrar afeto e atenção”, diz o texto explicativo do tema ao qual a coluna teve acesso.
“Os olhos são provocados a abandonar a cultura da indiferença e da invisibilidade para se tornarem caminho de encontro, comunhão e aproximação entre as pessoas. O olhar de Nossa Senhora em seus diversos ensinamentos também estará presente nos temas escolhidos para o Oitavário durante os dias de homenagem à Padroeira”, complementa o texto.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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