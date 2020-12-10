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Chuva no ES

Idosa com Covid-19 precisa ser resgatada de barco em Castelo

A ambulância em que a paciente estava apresentou problemas mecânicos ao tentar passar por uma rua alagada; a idosa foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 20:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 20:00

Idosa com Covid precisa ser resgatada de barco em Castelo Crédito: Divulgação| Corpo de Bombeiros
Uma idosa de 82 anos que estava internada com Covid-19, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, precisou ser resgatada de barco na tarde desta quinta-feira (10). Ela estava em uma ambulância que apresentou problemas mecânicos ao tentar passar por uma rua que ficou alagada após as fortes chuvas que atingiram o município.
Segundo o Corpo de Bombeiros, ela estava na ambulância para ser transferida da Santa Casa de Castelo para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, mas ao passar por um ponto de alagamento, no bairro Independência, a ambulância não conseguiu seguir viagem.
Os bombeiros levaram a idosa de barco até uma outra ambulância da prefeitura de Castelo, que concluiu a transferência. Além do resgate da idosa, a equipe do Corpo de Bombeiros atuou também no socorro a pessoas ilhadas nos bairros Independência, Niterói, Esplanada e Garage.
O Rio Castelo subiu 6 metros nesta quinta-feira (10), segundo a Defesa Civil municipal, e vários bairros ficaram alagados. De acordo com o prefeito Domingos Fracarolli, cerca de 200 pessoas ficaram desalojadas na cidade.

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