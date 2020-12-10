Chuva no ES: prefeito de Castelo diz que há mais de 180 desalojados

Situação em Castelo é de alerta vermelho Crédito: Mara Macarineli

Quase 200 pessoas estão desalojadas em Castelo , um dos municípios mais atingidos pela forte chuva no Sul do Espírito Santo nesta quinta-feira (10). A informação é da prefeitura, que chegou a divulgar um alerta vermelho para alagamentos logo no início da manhã. Nesta tarde, as águas do rio Castelo transbordaram e atingiram oito bairros.

Todos os desalojados são do bairro Garage, que foi o mais atingido. Segundo o prefeito, Domingos Fracarolli, cerca de 180 a 200 pessoas precisaram sair de casa e estão na Igreja Católica do bairro. A prefeitura está preparando uma escola do município para atender a possíveis novos desalojados.

Morador de Castelo é resgatado de bote no meio da inundação Crédito: Redes Sociais

Ainda segundo a Defesa Civil de Castelo, os moradores do bairro Niterói estão isolados e também há alagamentos no Centro e nos bairros Independência, Baixa Itália, Esplanada, Pouso Alto, e Vila Isabel. O rio Castelo subiu mais de 6 metros.

Rio Castelo sobre 6 metros e alaga 8 bairros da cidade Crédito: Redes Sociais

No site e nas redes sociais, a prefeitura está divulgando que quem estiver desalojado ou desabrigado deve procurar a escola Madalena Pisa e em caso de emergência deve ligar para o número 193.