Ministério da Saúde confirma 1° caso de reinfecção por Covid-19 no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou, na manhã desta quinta-feira (10), o primeiro caso de reinfecção pela Covid-19 em território brasileiro.
A pasta afirma que se trata de uma profissional da área da saúde, de 37 anos, que reside em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela teria se infectado pelo novo coronavírus em junho, mas se curou da doença.
No entanto, recebeu novo resultado positivo de testes para a Covid-19 em outubro, 116 dias depois do primeiro diagnóstico
"As análises realizadas permitem confirmar a reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2, após sequenciamento do genoma completo viral que identificou duas linhagens distintas", informou o ministério em nota.