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Defesa Civil alerta

Chuva no ES: 19 cidades ainda têm risco de deslizamento de terra

Volume de chuva diminuiu nas últimas 24 horas, mas Defesa Civil ainda mantém o Estado em alerta; de acordo com o último boletim, 1.529 pessoas estavam desalojadas no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 23:08

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 23:08

Casa desaba no bairro Laranjeiras, na Serra
Casa desaba no bairro Laranjeiras, na Serra Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
A chuva que atinge o Espírito Santo desde a última quarta-feira (09) parece ter dado uma trégua, mas de acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, às 17 horas deste sábado (12), embora o volume de chuva tenha diminuído muito nas últimas 24 horas, 19 cidades ainda apresentam risco de deslizamento de terra.
De acordo com Defesa Civil, quatro cidades apresentam risco alto para deslizamento: Serra, Fundão, Ibiraçu e Iúna
Outros 15 munícipios são classificados como risco moderado para deslizamento de terra, entre eles Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana, na Grande Vitória. Onze cidades do interior completam a lista: Atílio Vivácqua, Ibatiba, Conceição do Castelo, Vargem Alta, Castelo, Rio Novo do Sul, Cachoeiro de Itapemirim, Pancas, João Neiva, Aracruz e Itaguaçu.
Na tarde deste sábado (12), um homem ficou ferido depois que uma casa de dois andares desabou, em Laranjeiras, na Serra.
Em Muniz Freire, no Sul do estado, um caminhão com ajuda humanitária realizou o abastecimento no município. Segundo o boletim da Defesa Civil, a estrada ES 181 está totalmente interditada no km 10, distrito de Piaçu.
Em Itaguaçu, uma "provável tromba d´água" na madrugada, na localidade de Laranjal, deixou uma família desalojada.
Em Baixo Guandu, a ponte no córrego Sperandio foi danificada e a estrada para a rampa do Monjolo ficou obstruída por uma barreira, mas ambas estavam sendo reparadas neste sábado, segundo a Defesa Civil.

DESALOJADOS

De acordo com o último boletim da Defesa Civil, 1.529 pessoas estavam desalojadas no Espírito Santo até às 17h deste sábado, a maior parte delas em Castelo (1500), na região Sul do Estado.  Uma morte foi registrada, também no município de Castelo, onde o corpo de um idosos, de 66 anos, foi encontrado em uma avenida alagada na manhã dessa sexta-feira (11).

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INPE EMITE ALERTA PARA 36 MUNICÍPIOS

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais emitiu um alerta de chuvas intensas, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento pontuais para 36 municípios do Espírito Santo. O alerta vale até às 9 horas da manhã deste domingo (13).
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atilio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Laranja da Terra
  25. Marataízes
  26. Marechal Floriano
  27. Mimoso do Sul
  28. Muniz Freire
  29. Muqui
  30. Piúma
  31. Presidente Kennedy
  32. Rio Novo do Sul
  33. São José do Calçado
  34. Vargem Alta
  35. Venda Nova do Imigrante
  36. Viana

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