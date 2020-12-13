Chuva no ES: 19 cidades ainda têm risco de deslizamento de terra

Casa desaba no bairro Laranjeiras, na Serra Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

A chuva que atinge o Espírito Santo desde a última quarta-feira (09) parece ter dado uma trégua, mas de acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, às 17 horas deste sábado (12), embora o volume de chuva tenha diminuído muito nas últimas 24 horas, 19 cidades ainda apresentam risco de deslizamento de terra.

De acordo com Defesa Civil, quatro cidades apresentam risco alto para deslizamento: Serra, Fundão, Ibiraçu e Iúna.

Outros 15 munícipios são classificados como risco moderado para deslizamento de terra, entre eles Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana, na Grande Vitória. Onze cidades do interior completam a lista: Atílio Vivácqua, Ibatiba, Conceição do Castelo, Vargem Alta, Castelo, Rio Novo do Sul, Cachoeiro de Itapemirim, Pancas, João Neiva, Aracruz e Itaguaçu.

Em Muniz Freire, no Sul do estado, um caminhão com ajuda humanitária realizou o abastecimento no município. Segundo o boletim da Defesa Civil, a estrada ES 181 está totalmente interditada no km 10, distrito de Piaçu.

Em Itaguaçu, uma "provável tromba d´água" na madrugada, na localidade de Laranjal, deixou uma família desalojada.

Em Baixo Guandu, a ponte no córrego Sperandio foi danificada e a estrada para a rampa do Monjolo ficou obstruída por uma barreira, mas ambas estavam sendo reparadas neste sábado, segundo a Defesa Civil.

DESALOJADOS

1.529 pessoas estavam desalojadas no Espírito Santo até às 17h deste sábado, a maior parte delas em Castelo (1500), na região Sul do Estado. Uma morte foi registrada, também no município de Castelo, onde o De acordo com o último boletim da Defesa Civil,pessoas estavam desalojadas no Espírito Santo até às 17h deste sábado, a maior parte delas em Castelo (1500), na região Sul do Estado. Uma morte foi registrada, também no município de Castelo, onde o corpo de um idosos, de 66 anos, foi encontrado em uma avenida alagada na manhã dessa sexta-feira (11).

INPE EMITE ALERTA PARA 36 MUNICÍPIOS

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais emitiu um alerta de chuvas intensas, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento pontuais para 36 municípios do Espírito Santo. O alerta vale até às 9 horas da manhã deste domingo (13).