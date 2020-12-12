Homem fica ferido após desabamento de casa na Serra

Um homem de 67 anos ficou ferido no início da tarde deste sábado (12) após uma casa desabar em Laranjeiras, na Serra. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o filho dele também ficou preso sob os escombros mas não teve ferimentos.
De acordo com a corporação, se tratava de uma residência de três andares que desmoronou por volta das 12h40. O pai estava no andar superior e o filho na parte de baixo da casa. Equipes dos Bombeiros foram deslocadas até o local e contaram com apoio da Polícia Militar.
O trabalho de resgate foi realizado e o homem que estava na parte de baixo da casa foi socorrido e encaminhado a um hospital com escoriações pelo corpo. O filho saiu ileso.
A Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliar a estrutura do imóvel e investigar as possíveis causas do desabamento.