Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Laranjeiras

Homem fica ferido após desabamento de casa na Serra

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o filho dele também ficou preso sob os escombros mas saiu sem ferimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 19:00

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 19:00

Casa desaba no bairro Laranjeiras, na Serra
Casa desaba no bairro Laranjeiras, na Serra Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Um homem de 67 anos ficou ferido no início da tarde deste sábado (12) após uma casa desabar em Laranjeiras, na Serra. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o filho dele também ficou preso sob os escombros mas não teve ferimentos.
De acordo com a corporação, se tratava de uma residência de três andares que desmoronou por volta das 12h40. O pai estava no andar superior e o filho na parte de baixo da casa. Equipes dos Bombeiros foram deslocadas até o local e contaram com apoio da Polícia Militar.
Casa desaba no bairro Laranjeiras, na Serra Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
O trabalho de resgate foi realizado e o homem que estava na parte de baixo da casa foi socorrido e encaminhado a um hospital com escoriações pelo corpo. O filho saiu ileso.
A Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliar a estrutura do imóvel e investigar as possíveis causas do desabamento.

Veja Também

Adolescente morto em acidente em Colatina faria 18 anos na próxima semana

Carro bate em poste e dois ficam feridos em Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exagerado
Maior evento do varejo do país já tem data e local no ES
Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados