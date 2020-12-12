Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BR 259

Adolescente morto em acidente em Colatina faria 18 anos na próxima semana

Vítima foi identificada como Nathan Vitor de Carvalho Soares. Ele estava no banco de trás da caminhonete que foi atingida por um caminhão de bananas, na BR 259. O pai do motorista do caminhão foi ao local prestar socorro e acabou atropelado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 17:33

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 17:33

Caminhonete ficou destruída depois de ser atingida pelo caminhão na BR 259, em Colatina
Caminhonete ficou destruída depois de ser atingida pelo caminhão na BR 259, em Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O adolescente de 17 anos que morreu em um acidente grave na noite dessa sexta-feira (11) na BR 259, na altura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, completaria 18 anos na próxima semana. Ele é uma das vítimas que estava na caminhonete que foi atingida por um caminhão carregado de bananas no quilômetro 55 da rodovia. Outras três pessoas ficaram feridas.

Veja Também

Adolescente morre e pessoas ficam feridas em acidente na BR 259, em Colatina

O adolescente foi identificado como Nathan Vitor de Carvalho Soares. Ele estava no banco de trás da caminhonete e morreu no local. O motorista do veículo, de 60 anos, era seu padrasto. Ele precisou ser retirado das ferragens pelos bombeiros e foi levado para o Hospital Silvio Avidos. Também estavam no carro a irmã e a mãe de Nathan, que tiveram apenas ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros.
Na manhã deste sábado (12), a caminhonete ainda estava no acostamento da rodovia. Ela ficou destruída depois de ser atingida pelo caminhão. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia no momento do acidente, por volta das 19h30. O caminhão teria invadido a contramão e batido de frente com a caminhonete.
Um adolescente de 17 anos morreu no acidente na BR 259, em Colatina
Um adolescente de 17 anos morreu no acidente na BR 259, em Colatina Crédito: Divulgação/PMES
O motorista do caminhão de bananas saiu ileso. Ele contou para os bombeiros que seguia para Baixo Guandu e se deparou com uma carreta que seguia na frente dele em uma velocidade menor. De acordo com o caminhoneiro, para evitar uma batida traseira com a carreta, ele desviou para a contramão, atingindo a caminhonete.

PAI DO MOTORISTA DO CAMINHÃO FOI AO LOCAL E ACABOU ATROPELADO

Segundo apurou a TV Gazeta Noroeste, o pai do motorista do caminhão foi ao local do acidente para ajudar o filho e acabou atropelado por duas motos que passavam pelo trecho em alta velocidade, apesar da sinalização e da interdição de uma das pistas.
A suspeita do Corpo de Bombeiros é que ele tenha sofrido um traumatismo craniano. O pai do motorista e os dois motociclistas também foram levados para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina.
Com informações da TV Gazeta Noroeste, do G1 ES e de Daniel Pasti

Veja Também

Carro bate em poste e dois ficam feridos em Aracruz

Batida entre dois carros deixa um morto e quatro feridos em Nova Venécia

Policial é atacado e tem arma roubada por morador de rua em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Compra em supermercado
Tiradentes: o que funciona na Grande Vitória no feriado
Papa Leão XIV
Polícia investiga ameaça de bomba contra irmão do papa Leão 14 nos EUA
Caminhão autônomo da Mercedes-Benz
Espírito Santo adere a acordo que dará desconto no litro do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados