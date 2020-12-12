Adolescente morto em acidente em Colatina faria 18 anos na próxima semana

Caminhonete ficou destruída depois de ser atingida pelo caminhão na BR 259, em Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O adolescente foi identificado como Nathan Vitor de Carvalho Soares. Ele estava no banco de trás da caminhonete e morreu no local. O motorista do veículo, de 60 anos, era seu padrasto. Ele precisou ser retirado das ferragens pelos bombeiros e foi levado para o Hospital Silvio Avidos. Também estavam no carro a irmã e a mãe de Nathan, que tiveram apenas ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros.

Na manhã deste sábado (12), a caminhonete ainda estava no acostamento da rodovia. Ela ficou destruída depois de ser atingida pelo caminhão. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia no momento do acidente, por volta das 19h30. O caminhão teria invadido a contramão e batido de frente com a caminhonete.

Um adolescente de 17 anos morreu no acidente na BR 259, em Colatina Crédito: Divulgação/PMES

O motorista do caminhão de bananas saiu ileso. Ele contou para os bombeiros que seguia para Baixo Guandu e se deparou com uma carreta que seguia na frente dele em uma velocidade menor. De acordo com o caminhoneiro, para evitar uma batida traseira com a carreta, ele desviou para a contramão, atingindo a caminhonete.

PAI DO MOTORISTA DO CAMINHÃO FOI AO LOCAL E ACABOU ATROPELADO

Segundo apurou a TV Gazeta Noroeste, o pai do motorista do caminhão foi ao local do acidente para ajudar o filho e acabou atropelado por duas motos que passavam pelo trecho em alta velocidade, apesar da sinalização e da interdição de uma das pistas.

A suspeita do Corpo de Bombeiros é que ele tenha sofrido um traumatismo craniano. O pai do motorista e os dois motociclistas também foram levados para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina.