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Bombeiros resgataram

Batida entre dois carros deixa um morto e quatro feridos em Nova Venécia

Vítimas foram encaminhadas a hospital da região. Acidente aconteceu por volta das 2h da madrugada deste sábado (12), em frente a um bar do bairro Aeroporto

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 13:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 13:26
Batida entre dois carros deixa morto e feridos em Nova Venécia
Foto feita por bombeiros mostram estado de veículos envolvidos no acidente Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação
Uma colisão entre dois carros de passeio acabou resultando em uma morte e outras quatro pessoas feridas em Nova Venécia, Norte do Espírito Santo. O acidente, que aconteceu por volta das 2h da madrugada deste sábado (12), foi registrado em Aeroporto, bairro do município, em frente a um bar da região.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, em um dos carros estavam três pessoas, sendo que uma delas saiu sem ferimentos graves do acidente. A segunda vítima estava com uma possível hemorragia interna e, por isso, foi encaminhada ao hospital.
Já a terceira foi resgatada inconsciente e acabou morrendo ao dar entrada no Hospital São Marcos, em Nova Venécia.

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No outro veículo envolvido no acidente estavam dois homens que só se feriram levemente rosto e mãos e foram encaminhados para atendimento médico em seguida.

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