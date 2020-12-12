Batida entre dois carros deixa um morto e quatro feridos em Nova Venécia

Uma colisão entre dois carros de passeio acabou resultando em uma morte e outras quatro pessoas feridas em Nova Venécia, Norte do Espírito Santo. O acidente, que aconteceu por volta das 2h da madrugada deste sábado (12), foi registrado em Aeroporto, bairro do município, em frente a um bar da região.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, em um dos carros estavam três pessoas, sendo que uma delas saiu sem ferimentos graves do acidente. A segunda vítima estava com uma possível hemorragia interna e, por isso, foi encaminhada ao hospital.
Já a terceira foi resgatada inconsciente e acabou morrendo ao dar entrada no Hospital São Marcos, em Nova Venécia.
No outro veículo envolvido no acidente estavam dois homens que só se feriram levemente rosto e mãos e foram encaminhados para atendimento médico em seguida.