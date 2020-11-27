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Vai virar sobremesa!

Família de Jaguaré colhe abacaxi com 10 coroas no quintal de casa

Fato curioso aconteceu na comunidade São João do Estivado, no interior da cidade. Fruta virou sensação na comunidade e motivo para várias fotos

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 17:37
Abacaxi com 10 coroas foi colhido em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo
Abacaxi com 10 coroas foi colhido em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo Crédito: Edileuza Wagner
Uma família de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, teve uma grande surpresa ao ver o jeito diferente de um abacaxi que cresceu no quintal. A fruta, que é tradicional em alguns municípios capixabas, normalmente tem uma coroa, mas no caso dessa família o abacaxi teve nada menos que 10 coroas.
A professora Edileuza Wagner disse que a fruta foi colhida há dois dias na casa da mãe dela, na comunidade São João do Estivado, no interior da cidade.
Edileuza Wagner colheu o abacaxi na casa da mãe dela, na comunidade São João do Estivado, em Jaguaré
Edileuza Wagner colheu o abacaxi na casa da mãe dela, na comunidade São João do Estivado, em Jaguaré Crédito: Acervo Pessoal
Uma vez cresceu um abacaxi um com quatro coroas, mas esse último foi muito maior e tem 10. Chama atenção de todo mundo, foi uma surpresa. Todo mundo que vê quer tirar foto, disse a professora.
Por enquanto a fruta não foi cortada e nem se transformou em nenhuma receita, mas isso não deve durar por muito tempo. Ele ainda está aqui em casa, não cortamos. Estamos pensando no que fazer com ele, acho que vai dar uma sobremesa boa, brincou Edileuza.
Edileuza Wagner colheu o abacaxi na casa da mãe dela, na comunidade São João do Estivado, em Jaguaré
Edileuza Wagner colheu o abacaxi na casa da mãe dela, na comunidade São João do Estivado, em Jaguaré Crédito: Acervo Pessoal
De acordo com dados do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a área de abacaxi cultivada no Espírito Santo é de aproximadamente possui 4.640 hectares, com uma produção anual de 41.261 toneladas. O fruto é cultivado principalmente nos municípios de Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy, que são os maiores produtores.

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