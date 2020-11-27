Família de Jaguaré colhe abacaxi com 10 coroas no quintal de casa

Abacaxi com 10 coroas foi colhido em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo Crédito: Edileuza Wagner

Uma família de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, teve uma grande surpresa ao ver o jeito diferente de um abacaxi que cresceu no quintal. A fruta, que é tradicional em alguns municípios capixabas, normalmente tem uma coroa, mas no caso dessa família o abacaxi teve nada menos que 10 coroas.

A professora Edileuza Wagner disse que a fruta foi colhida há dois dias na casa da mãe dela, na comunidade São João do Estivado, no interior da cidade.

Edileuza Wagner colheu o abacaxi na casa da mãe dela, na comunidade São João do Estivado, em Jaguaré Crédito: Acervo Pessoal

Uma vez cresceu um abacaxi um com quatro coroas, mas esse último foi muito maior e tem 10. Chama atenção de todo mundo, foi uma surpresa. Todo mundo que vê quer tirar foto, disse a professora.

Por enquanto a fruta não foi cortada e nem se transformou em nenhuma receita, mas isso não deve durar por muito tempo. Ele ainda está aqui em casa, não cortamos. Estamos pensando no que fazer com ele, acho que vai dar uma sobremesa boa, brincou Edileuza.

Edileuza Wagner colheu o abacaxi na casa da mãe dela, na comunidade São João do Estivado, em Jaguaré Crédito: Acervo Pessoal