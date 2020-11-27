Família de Jaguaré colhe abacaxi com 10 coroas no quintal de casa

Uma família de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, teve uma grande surpresa ao ver o jeito diferente de um abacaxi que cresceu no quintal. A fruta, que é tradicional em alguns municípios capixabas, normalmente tem uma coroa, mas no caso dessa família o abacaxi teve nada menos que 10 coroas.
A professora Edileuza Wagner disse que a fruta foi colhida há dois dias na casa da mãe dela, na comunidade São João do Estivado, no interior da cidade.
Uma vez cresceu um abacaxi um com quatro coroas, mas esse último foi muito maior e tem 10. Chama atenção de todo mundo, foi uma surpresa. Todo mundo que vê quer tirar foto, disse a professora.
Por enquanto a fruta não foi cortada e nem se transformou em nenhuma receita, mas isso não deve durar por muito tempo. Ele ainda está aqui em casa, não cortamos. Estamos pensando no que fazer com ele, acho que vai dar uma sobremesa boa, brincou Edileuza.
De acordo com dados do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a área de abacaxi cultivada no Espírito Santo é de aproximadamente possui 4.640 hectares, com uma produção anual de 41.261 toneladas. O fruto é cultivado principalmente nos municípios de Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy, que são os maiores produtores.