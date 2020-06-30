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Mandioca com quase 4 metros é colhida no interior de Rio Bananal

O agricultor Luis Carlos Casagrande levou mais de 20 minutos para colher a 'super mandioca' em sua propriedade, que fica em  Córrego Lagrimal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 18:10

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 18:10

O agricultor Luis Carlos Casagrande com a mandioca
O agricultor Luis Carlos Casagrande com a mandioca Crédito: TV Gazeta Norte/ Repodução
Com 61 anos de idade, o agricultor Luis Carlos Casagrande já se deparou com muitas situações em sua propriedade, que fica em Córrego Lagrimal, interior de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, mas recentemente ele foi surpreendido ao colher uma mandioca (também conhecida como macaxeira ou aipim). Quando foi arrancar, veio a surpresa: debaixo da terra havia uma raiz gigante com 3,72 metros de comprimento.
De acordo com o agricultor, para conseguir retirar toda a mandioca da terra foram mais de 20 minutos. O agricultor fez questão de registrar tudo. A foto ganhou as redes sociais e tem feito sucesso. 
A esposa do agricultor, senhora Maria Casagrande, também gostou da mandioca colhida. Ela afirmou que vai aproveitar a mandioca para fazer receitas para a família. "Eu nunca vi uma mandioca desse tamanho, ele estava até com ciúme de cortar", contou. 
Dona Mária Casagrande prepara receitas com a mandioca
Dona Mária Casagrande prepara receitas com a mandioca Crédito: Arquivo Pessoal

EXPLICAÇÃO

Encontrar um exemplar deste tamanho não é tão comum. Segundo o engenheiro agrônomo Marcos Eugênio Lopes, a provável explicação para o desenvolvimento incomum do aipim é uma combinação de predisposição genética acrescida a fatores de clima e solo.
"Para ter uma precisão dos motivos, seria necessário uma análise criteriosa da própria raiz para observar a genética da planta, além das condições do solo, adubação empregada, sazonalidade de chuvas. Porém, é bem provável que exista essa predisposição da planta, que encontrou no ambiente as condições necessárias para o desenvolvimento acima do normal. Em tempos de padronização na produção de alimentos, é cada dia mais difícil que isso ocorra, pois o manejo de uma raiz desse porte não é fácil, por exemplo", salientou o agrônomo.
Agricultor colhe mandioca gigante no interior de Rio Bananal
Agricultor colhe mandioca gigante no interior de Rio Bananal Crédito: Acervo Pessoal
Com informações de Érika Carvalho, da TV Gazeta Norte

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