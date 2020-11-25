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Tropical

Aprenda a fazer pudim de tapioca com abacaxi e hortelã

Que tal uma sobremesa refrescante? Você também pode variar os ingredientes e preparar uma versão menos calórica dessa receita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 06:01

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 06:01

Pudim de tapioca com abacaxi
Pudim de tapioca com abacaxi e hortelã: para adoçar com frescor Crédito: Ara Fotografia
Pudim é uma das guloseimas mais amadas pelos brasileiros e vai muito além do tradicional de leite condensado. Uma versão bastante saborosa é a de tapioca, que na receita abaixo ganha cobertura de uma dupla infalível: abacaxi e hortelã.
O segredinho para enriquecer o doce está nas especiarias do abacaxi em calda, que pode ser usado em outras sobremesas com a mesma pegada tropical. Confira! 

PUDIM DE TAPIOCA COM ABACAXI EM CALDA E HORTELÃ

Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES: 
  • Massa:
  • 1 vidro de leite de coco (200 ml)
  • 1 rama de canela em pau quebrada em pedaços menores
  • 1 cardamomo ligeiramente amassado
  • 1 cravo-da-índia
  • ½ xícara (chá) de tapioca granulada (40g)
  • 1 embalagem de queijo cottage (200g)
  • 5 colheres (sopa) de açúcar (70g)
  • 2 xícaras (chá) de coco fresco ralado (170g)
  • Abacaxi em calda:
  • ½ abacaxi maduro (500 g)
  • 1 xícara (chá) de açúcar (160 g)
  • 10 folhas de hortelã
MODO DE PREPARO: (abacaxi em calda): 
  1. Corte o abacaxi em cubinhos, misture-o com o açúcar e leve, em uma panela, ao fogo baixo, mexendo de vez em quando até que fique translúcido e forme uma caldinha rala. 
  2. Deixe esfriar e então junte as folhas de hortelã picadas. 
  3. Cubra e reserve na geladeira.
MODO DE PREPARO (pudim):
  1. Aqueça o leite de coco com as especiarias (canela, cardamomo e cravo) para que pegue todo o sabor. 
  2. Quando ferver, desligue o fogo, retire as especiarias e junte a tapioca para que hidrate no leite de coco (cerca de 30 minutos).
  3. Mexa de vez em quando para que os grãos de tapioca se soltem.
  4. Quando a massa estiver fria, misture o cottage, o açúcar e o coco fresco.
MONTAGEM:
  1. Posicione 12 aros (4 cm de diâmetro cada um) em uma forma e divida a massa entre eles. 
  2. Deixe na geladeira por três horas para firmar. 
  3. Antes de servir, cubra com a calda fria e decore com uma folha de hortelã.
  4. Você também pode servir essa sobremesa modelando toda a massa em uma forma de pudim redonda com furo no meio.
Para uma receita com menos calorias, use abacaxi fresco e leite de coco light. Corte a fruta em cubinhos, misture com a hortelã e passe para uma peneira, deixando escorrer o suco por 30 minutos. 
Ao montá-la, divida os pedacinhos de abacaxi em cada um dos aros e, por cima, pressione a massa, apertando bem com as costas de uma colher. Deixe na geladeira por três horas e sirva em seguida.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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