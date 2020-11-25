Aprenda a fazer pudim de tapioca com abacaxi e hortelã

Pudim de tapioca com abacaxi e hortelã: para adoçar com frescor Crédito: Ara Fotografia

Pudim é uma das guloseimas mais amadas pelos brasileiros e vai muito além do tradicional de leite condensado. Uma versão bastante saborosa é a de tapioca, que na receita abaixo ganha cobertura de uma dupla infalível: abacaxi e hortelã.

O segredinho para enriquecer o doce está nas especiarias do abacaxi em calda, que pode ser usado em outras sobremesas com a mesma pegada tropical. Confira!

PUDIM DE TAPIOCA COM ABACAXI EM CALDA E HORTELÃ

Rendimento: 12 porções

Tempo de preparo: 45 minutos

Nível: médio



INGREDIENTES:

Massa:

1 vidro de leite de coco (200 ml)



1 rama de canela em pau quebrada em pedaços menores



1 cardamomo ligeiramente amassado



1 cravo-da-índia



½ xícara (chá) de tapioca granulada (40g)



1 embalagem de queijo cottage (200g)



5 colheres (sopa) de açúcar (70g)



2 xícaras (chá) de coco fresco ralado (170g)



Abacaxi em calda:



½ abacaxi maduro (500 g)



1 xícara (chá) de açúcar (160 g)



10 folhas de hortelã

MODO DE PREPARO: (abacaxi em calda):

Corte o abacaxi em cubinhos, misture-o com o açúcar e leve, em uma panela, ao fogo baixo, mexendo de vez em quando até que fique translúcido e forme uma caldinha rala. Deixe esfriar e então junte as folhas de hortelã picadas. Cubra e reserve na geladeira.

MODO DE PREPARO (pudim):

Aqueça o leite de coco com as especiarias (canela, cardamomo e cravo) para que pegue todo o sabor. Quando ferver, desligue o fogo, retire as especiarias e junte a tapioca para que hidrate no leite de coco (cerca de 30 minutos). Mexa de vez em quando para que os grãos de tapioca se soltem. Quando a massa estiver fria, misture o cottage, o açúcar e o coco fresco.



MONTAGEM:

Posicione 12 aros (4 cm de diâmetro cada um) em uma forma e divida a massa entre eles. Deixe na geladeira por três horas para firmar. Antes de servir, cubra com a calda fria e decore com uma folha de hortelã. Você também pode servir essa sobremesa modelando toda a massa em uma forma de pudim redonda com furo no meio.



Para uma receita com menos calorias, use abacaxi fresco e leite de coco light. Corte a fruta em cubinhos, misture com a hortelã e passe para uma peneira, deixando escorrer o suco por 30 minutos.

Ao montá-la, divida os pedacinhos de abacaxi em cada um dos aros e, por cima, pressione a massa, apertando bem com as costas de uma colher. Deixe na geladeira por três horas e sirva em seguida.

