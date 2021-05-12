Pudim de claras com casquinha de caramelo adoça e surpreende

No rol de sobremesas com sabor de infância, o pudim de claras chama a atenção por sua massa de cremosidade leve, que desmancha na boca. Na receita do chef e confeiteiro Flavio Duarte, a doçura tradicional é envolvida por uma camada de caramelo crocante, que resulta em um efeito surpreendente e delicioso. Veja como fazer:
PUDIM DE CLARAS COM CARAMELO
- INGREDIENTES:
- 8 claras de ovos
- 16 colheres (sopa) de açúcar
- 10g (1 colher de chá) de essência de limão
- Raspas de limão (o quanto desejar)
- MODO DE PREPARO:
- Em uma batedeira, bata as claras em velocidade baixa com uma pitada de sal.
- Quando começarem a espumar, aumente a velocidade e continue batendo até ficarem em ponto de neve firme, formando picos durinhos - o processo leva de 10 a 15 minutos.
- Em seguida, acrescente o açúcar aos poucos, sem desligar a batedeira.
- Depois, adicione a essência de limão, assim como as raspas de limão, e bata por mais 10 minutos, até formar um merengue firme.
- Unte a forma com a calda de caramelo (receita abaixo).
- Com uma colher de sopa, transfira as claras para a fôrma preparada: espalhe uma camada, alise com as costas da colher e dê umas batidinhas na bancada para que se acomodem - dessa forma o pudim fica mais uniforme, sem correr o risco de ficar esburacado.
- Após, coloque a fôrma em uma assadeira com água e leve ao forno em banho-maria. Acompanhe a água da assadeira e, se precisar, acrescente mais água fervente.
- Deixe assar por 1 hora ou até que o pudim fique bronzeado e estruturado.
- Observação: a cobertura de caramelo foi feita com a mesma forma do pudim porém virada, para ficar maior do que o pudim e, assim, envolvê-lo.
CARAMELO
- Ingredientes:
- 2 xícaras de açúcar
- 1 xícara de água
- Modo de preparo:
- Adicione o açúcar e a água em uma panela, leve ao fogo médio e deixe ferver. Para chegar ao ponto, observe o processo até que a mistura ganhe cor de caramelo. Após isso, deixe esfriar.