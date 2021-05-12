Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Receita afetiva

Pudim de claras com casquinha de caramelo adoça e surpreende

Com uma apresentação de encher os olhos, a sobremesa sugerida pelo chef Flavio Duarte combina cremosidade e crocância

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 07:45

Evelize Calmon

12 mai 2021 às 07:45
Pudim de claras do chef Flavio Duarte combina texturas diferentes Crédito: MF Press Global
No rol de sobremesas com sabor de infância, o pudim de claras chama a atenção por sua massa de cremosidade leve, que desmancha na boca. Na receita do chef e confeiteiro Flavio Duarte, a doçura tradicional é envolvida por uma camada de caramelo crocante, que resulta em um efeito surpreendente e delicioso. Veja como fazer:

PUDIM DE CLARAS COM CARAMELO 

  • INGREDIENTES:
  • 8 claras de ovos
  • 16 colheres (sopa) de açúcar
  • 10g (1 colher de chá) de essência de limão
  • Raspas de limão (o quanto desejar)
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma batedeira, bata as claras em velocidade baixa com uma pitada de sal. 
  2. Quando começarem a espumar, aumente a velocidade e continue batendo até ficarem em ponto de neve firme, formando picos durinhos - o processo leva de 10 a 15 minutos.
  3. Em seguida, acrescente o açúcar aos poucos, sem desligar a batedeira. 
  4. Depois, adicione a essência de limão, assim como as raspas de limão, e bata por mais 10 minutos, até formar um merengue firme.
  5. Unte a forma com a calda de caramelo (receita abaixo).
  6. Com uma colher de sopa, transfira as claras para a fôrma preparada: espalhe uma camada, alise com as costas da colher e dê umas batidinhas na bancada para que se acomodem - dessa forma o pudim fica mais uniforme, sem correr o risco de ficar esburacado.
  7. Após, coloque a fôrma em uma assadeira com água e leve ao forno em banho-maria. Acompanhe a água da assadeira e, se precisar, acrescente mais água fervente.
  8. Deixe assar por 1 hora ou até que o pudim fique bronzeado e estruturado.
  9. Observação: a cobertura de caramelo foi feita com a mesma forma do pudim porém virada, para ficar maior do que o pudim e, assim, envolvê-lo.
CARAMELO
  • Ingredientes:
  • 2 xícaras de açúcar
  • 1 xícara de água
  • Modo de preparo:
  • Adicione o açúcar e a água em uma panela, leve ao fogo médio e deixe ferver. Para chegar ao ponto, observe o processo até que a mistura ganhe cor de caramelo. Após isso, deixe esfriar.

Veja Também

Deu vontade de comer doce? Faça um bolo vulcão de brigadeiro

Pavê de banana com doce de leite: saiba como fazer

Creme de abóbora com macarrão conchinha: dica para esquentar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados