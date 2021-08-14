Bom demais

Pudim de pão com caramelo: veja receita de Ana Maria Braga

Fácil de preparar, o doce é uma ótima pedida para o lanche da tarde. Sua massa contém uvas-passas escuras e raspas de limão

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Pudim de pão com creme de caramelo
Para servir com o pudim, a dica é preparar um caramelo com creme de leite   Crédito: Anamariabraga.globo.com
Pensando no lanche da tarde? Então não deixe de conferir o passo-a-passo de um pudim de pão delicioso sugerido pela apresentadora Ana Maria Braga. Além de fácil, o doce é rico em texturas e sabores, e o caramelo cremoso que o acompanha vai surpreender seus convidados.   

PUDIM DE PÃO COM CARAMELO CREMOSO

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 35 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 3 pães franceses amanhecidos (cerca de 150g) esmigalhados
  • 2 e ½ xícaras (chá) de leite (500ml)
  • 4 ovos
  • 1 e ½ xícara (chá) de açúcar
  • 3 colheres (sopa) de manteiga derretida
  • ½ xícara (chá) de uvas-passas escuras
  • Raspas de 1 limão
  • 1 colher (chá) de essência de baunilha
  • Para o caramelo:
  • ½ xícara (chá) de açúcar
  • ½ xícara (chá) de água (100ml)
  • 1 caixinha (200g) de creme de leite
MODO DE PREPARO: 
  1. Regue os pães com o leite e deixe em repouso por 10 minutos.
  2. Bata a mistura no liquidificador com os ovos, o açúcar e a manteiga até formar uma massa uniforme. 
  3. Sem bater, incorpore as passas, as raspas de limão e a baunilha.
  4. Despeje em uma forma de cone central (21 cm de diâmetro) untada com manteiga e polvilhada com açúcar.
  5. Asse em forno médio preaquecido (180°C), em banho-maria (use água quente), por cerca de 50 minutos ou até firmar. Para conferir o ponto, faça o teste do palito. 
  6. Desenforme o pudim morno e leve para gelar. 
  7. Sirva com o caramelo cremoso.
CARAMELO CREMOSO:
  • Derreta o açúcar em fogo baixo, mexendo sempre, até dourar. Aos poucos, adicione a água, mexendo até o caramelo derreter. Adicione o creme de leite e aqueça, sem deixar ferver. Utilize frio.
Fonte: Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Veja Também

Pudim de café, uma receita simples para adoçar com afeto

Pudim de claras com casquinha de caramelo adoça e surpreende

Pudim de coco é fácil de fazer e leva só 5 ingredientes

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus
Carro capotou após colisão com caminhão
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica

