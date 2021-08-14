Pudim de pão com caramelo: veja receita de Ana Maria Braga

Pensando no lanche da tarde? Então não deixe de conferir o passo-a-passo de um pudim de pão delicioso sugerido pela apresentadora Ana Maria Braga. Além de fácil, o doce é rico em texturas e sabores, e o caramelo cremoso que o acompanha vai surpreender seus convidados.
PUDIM DE PÃO COM CARAMELO CREMOSO
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 35 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 3 pães franceses amanhecidos (cerca de 150g) esmigalhados
- 2 e ½ xícaras (chá) de leite (500ml)
- 4 ovos
- 1 e ½ xícara (chá) de açúcar
- 3 colheres (sopa) de manteiga derretida
- ½ xícara (chá) de uvas-passas escuras
- Raspas de 1 limão
- 1 colher (chá) de essência de baunilha
- Para o caramelo:
- ½ xícara (chá) de açúcar
- ½ xícara (chá) de água (100ml)
- 1 caixinha (200g) de creme de leite
MODO DE PREPARO:
- Regue os pães com o leite e deixe em repouso por 10 minutos.
- Bata a mistura no liquidificador com os ovos, o açúcar e a manteiga até formar uma massa uniforme.
- Sem bater, incorpore as passas, as raspas de limão e a baunilha.
- Despeje em uma forma de cone central (21 cm de diâmetro) untada com manteiga e polvilhada com açúcar.
- Asse em forno médio preaquecido (180°C), em banho-maria (use água quente), por cerca de 50 minutos ou até firmar. Para conferir o ponto, faça o teste do palito.
- Desenforme o pudim morno e leve para gelar.
- Sirva com o caramelo cremoso.
CARAMELO CREMOSO:
- Derreta o açúcar em fogo baixo, mexendo sempre, até dourar. Aos poucos, adicione a água, mexendo até o caramelo derreter. Adicione o creme de leite e aqueça, sem deixar ferver. Utilize frio.
Fonte: Anamariabraga.globo.com.