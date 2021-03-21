Pudim de coco é fácil de fazer e leva só 5 ingredientes

Procurando uma receita simples, rápida e certeira de sobremesa? A de pudim de coco da Thaís Gonçalves, proprietária da Jogí Confiserie, em Vitória, tem esse estilo. Feito com apenas cinco ingredientes, o doce requer cerca de meia hora de forno em banho-maria. A confeiteira garante que, seguindo direitinho as instruções abaixo, o pudim vai ficar lisinho, lisinho. Bora fazer?
PUDIM DE COCO
- INGREDIENTES:
- Para o pudim:
- 750ml de leite
- 2 latas e meia de leite condensado
- 600ml de leite de coco
- 150g de coco ralado
- Ovos (6 unidades)
- Para o caramelo:
- 200g de açúcar
- 50ml de água
- MODO DE PREPARO:
- Prepare o caramelo misturando o açúcar e a água. Leve ao fogo médio, sem mexer (senão empedra), até atingir a cor de caramelo ou 145ºC. Se a forma do seu pudim for maior, aumente a quantidade de açúcar e água.
- Despeje o caramelo em uma fôrma com furo central untada.
- Bata todos os ingredientes no liquidificador e despeje na fôrma já caramelizada.
- Para obter uma divisão entre a camada de pudim e a de coco ralado, não adicione o coco antes de bater os ingredientes no liquidificador. Incorpore-o delicadamente à mistura um pouco antes de despejá-la na fôrma.
- Antes de assar o pudim, preaqueça o forno a 180ºC por cinco minutos e coloque um pouco de água para ferver.
- Forre o fundo de um tabuleiro com 4 rodelas de limão e coloque-o dentro do forno. Posicione no centro do utensílio a fôrma do pudim já preenchida com a massa e coberta com papel alumínio. Adicione a água fervente no tabuleiro e feche o forno.
- Asse em banho-maria a 180ºC por aproximadamente 30 minutos (o tempo pode variar de acordo com o forno).
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Atualização
21/03/2021 - 6:22
As medidas em gramas (g) de leite condensado, leite e água foram convertidas para mililitros (ml), e a de ovos para unidade, para facilitar a preparação.