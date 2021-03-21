Pudim de coco é fácil de fazer e leva só 5 ingredientes

Procurando uma receita simples, rápida e certeira de sobremesa? A de pudim de coco da Thaís Gonçalves, proprietária da Jogí Confiserie, em Vitória, tem esse estilo. Feito com apenas cinco ingredientes, o doce requer cerca de meia hora de forno em banho-maria. A confeiteira garante que, seguindo direitinho as instruções abaixo, o pudim vai ficar lisinho, lisinho. Bora fazer?