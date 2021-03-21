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Lisinho

Pudim de coco é fácil de fazer e leva só 5 ingredientes

Bata todos eles no liquidificador e asse em banho-maria! A sobremesa fica pronta em menos de 1 hora e garante elogios à mesa

Publicado em 21 de Março de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

21 mar 2021 às 02:00
Pudim de coco preparado pela confeiteira Thaís Gonçalves, da Jogi Confiserie
Pudim de coco é uma dica certeira de sobremesa Crédito: Henrique Herzog
Procurando uma receita simples, rápida e certeira de sobremesa? A de pudim de coco da Thaís Gonçalves, proprietária da Jogí Confiserie, em Vitória, tem esse estilo. Feito com apenas cinco ingredientes, o doce requer cerca de meia hora de forno em banho-maria. A confeiteira garante que, seguindo direitinho as instruções abaixo, o pudim vai ficar lisinho, lisinho. Bora fazer?  

PUDIM DE COCO

  • INGREDIENTES:
  • Para o pudim:
  • 750ml de leite
  • 2 latas e meia de leite condensado
  • 600ml de leite de coco
  • 150g de coco ralado
  • Ovos (6 unidades)
  • Para o caramelo:
  • 200g de açúcar
  • 50ml de água
  • MODO DE PREPARO:
  1. Prepare o caramelo misturando o açúcar e a água. Leve ao fogo médio, sem mexer (senão empedra), até atingir a cor de caramelo ou  145ºC. Se a forma do seu pudim for maior, aumente a quantidade de açúcar e água. 
  2. Despeje o caramelo em uma fôrma com furo central untada.
  3. Bata todos os ingredientes no liquidificador e despeje na fôrma já caramelizada.
  4. Para obter uma divisão entre a camada de pudim e a de coco ralado, não adicione o coco antes de bater os ingredientes no liquidificador. Incorpore-o delicadamente à mistura um pouco antes de despejá-la na fôrma.
  5. Antes de assar o pudim, preaqueça o forno a 180ºC por cinco minutos e coloque um pouco de água para ferver. 
  6. Forre o fundo de um tabuleiro com 4 rodelas de limão e coloque-o dentro do forno. Posicione no centro do utensílio a fôrma do pudim já preenchida com a massa e coberta com papel alumínio. Adicione a água fervente no tabuleiro e feche o forno. 
  7. Asse em banho-maria a 180ºC por aproximadamente 30 minutos (o tempo pode variar de acordo com o forno).
Veja mais em leia.ag/receitas.

Atualização

21/03/2021 - 6:22
As medidas em gramas (g) de leite condensado, leite e água foram convertidas para mililitros (ml), e a de ovos para unidade, para facilitar a preparação. 

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