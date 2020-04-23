Receita de pudim de ricota com mel para adoçar a quarentena

- INGREDIENTES:
- Pudim:
- 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal (26g)
- 1 embalagem de creme de ricota (200g)
- 2 gemas
- 2 claras
- ½ xícara (chá) de mel
- 1 pitada de canela em pó
- Calda:
- ½ xícara (chá) de mel
MODO DE PREPARO:
Preaqueça o forno a 180°C. Com a manteiga, unte uma forma de 25 cm de diâmetro, com furo central. Para fazer o pudim: no liquidificador, bata o creme de ricota, a canela em pó, as gemas e o mel. Em uma tigela, bata as claras com um fuê (batedor de arame) até que elas fiquem em ponto de neve (pico firme). Ainda com o fuê, acrescente delicadamente a mistura do liquidificador à tigela, incorporando-a às claras.
Coloque na forma e leve ao forno, em banho-maria, por 30 minutos. Deixe esfriar, desenforme e leve à geladeira. Para fazer a calda: em uma panela, coloque o mel e ½ xícara (chá) de água e leve ao fogo baixo, mexendo até dissolver bem. Deixe esfriar e espalhe sobre o pudim.
Rendimento:
8 fatias
Tempo de preparo:
35 minutos
Complexidade:
Fácil.