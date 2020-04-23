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Fácil de fazer

Receita de pudim de ricota com mel para adoçar a quarentena

Que tal uma receitinha rápida para servir de sobremesa? Esse pudim é preparado com creme de ricota e fica pronto em pouco mais de 30 minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 11:00

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 11:00

Pudim de ricota com mel
Pudim de ricota com mel Crédito: Press à Porter/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • Pudim:
  • 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal (26g)
  • 1 embalagem de creme de ricota (200g)
  • 2 gemas
  • 2 claras
  • ½ xícara (chá) de mel
  • 1 pitada de canela em pó
  • Calda:
  • ½ xícara (chá) de mel

MODO DE PREPARO:

Preaqueça o forno a 180°C. Com a manteiga, unte uma forma de 25 cm de diâmetro, com furo central. Para fazer o pudim: no liquidificador, bata o creme de ricota, a canela em pó, as gemas e o mel. Em uma tigela, bata as claras com um fuê (batedor de arame) até que elas fiquem em ponto de neve (pico firme). Ainda com o fuê, acrescente delicadamente a mistura do liquidificador à tigela, incorporando-a às claras.
Coloque na forma e leve ao forno, em banho-maria, por 30 minutos. Deixe esfriar, desenforme e leve à geladeira. Para fazer a calda: em uma panela, coloque o mel e ½ xícara (chá) de água e leve ao fogo baixo, mexendo até dissolver bem. Deixe esfriar e espalhe sobre o pudim.

Rendimento:

8 fatias

Tempo de preparo:

35 minutos

Complexidade:

Fácil.

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