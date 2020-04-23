Receita de pudim de ricota com mel para adoçar a quarentena

Preaqueça o forno a 180°C. Com a manteiga, unte uma forma de 25 cm de diâmetro, com furo central. Para fazer o pudim: no liquidificador, bata o creme de ricota, a canela em pó, as gemas e o mel. Em uma tigela, bata as claras com um fuê (batedor de arame) até que elas fiquem em ponto de neve (pico firme). Ainda com o fuê, acrescente delicadamente a mistura do liquidificador à tigela, incorporando-a às claras.