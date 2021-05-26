Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aprenda a fazer

Pudim de café, uma receita simples para adoçar com afeto

Sobremesa é preparada com café solúvel e ingredientes que todo mundo costuma ter na despensa

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 17:06

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

26 mai 2021 às 17:06
Pudim de café
Receita de pudim passa seis horas em geladeira e rende 10 fatias Crédito: Nestlé/Divulgação
Nesta semana, em que comemoramos o Dia Nacional do Café, em 24 de maio, que marca oficialmente o início da colheita em 2021, os grãos servem de inspiração para uma sobremesa simples de fazer e fácil de agradar, o pudim, que também tem sua data comemorativa, 22 de maio.
E por falar em datas comemorativas, no dia 28/05 é celebrado o Dia Internacional do Hambúrguer, e no dia 18/05 festejamos o Dia Nacional da Coxinha. Maio parece ser mesmo o mês das delícias, não é mesmo? Então aproveite incluindo mais esta no seu caderno de receitas:  

PUDIM DE CAFÉ

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 1h40 + 6 horas em geladeira
Nível: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • Calda
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • Meia xícara (chá) de água quente
  • Pudim
  • 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
  • 2 medidas (da lata ou caixinha) de leite integral
  • 2 colheres (sopa) de café solúvel
  • 3 ovos
  • MODO DE PREPARO:
  1. Calda: em uma panela, derreta o açúcar até dourar. Junte a água quente, mexa com uma colher e deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Forre com a calda uma fôrma com furo central (19 cm de diâmetro) e reserve.
  2. Pudim: em um liquidificador, bata todos os ingredientes do pudim. Despeje a mistura na fôrma reservada, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180°C), em banho-maria com água quente, por cerca de 1 hora e 30 minutos. Depois de esfriar, leve para gelar por aproximadamente seis horas. Desenforme e sirva em seguida.
Receita cedida pela marca Nestlé. Veja mais em leia.ag/receitas.

Veja Também

Pudim de claras com casquinha de caramelo adoça e surpreende

Pudim de coco é fácil de fazer e leva só 5 ingredientes

Stout, o estilo de cerveja escura com um toque de café e chocolate

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Carro elétrico em condomínio
Condomínios e carros elétricos: um novo conflito
Editais e Avisos - 27/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados