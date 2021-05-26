Pudim de café, uma receita simples para adoçar com afeto

Nesta semana, em que comemoramos o Dia Nacional do Café, em 24 de maio, que marca oficialmente o início da colheita em 2021, os grãos servem de inspiração para uma sobremesa simples de fazer e fácil de agradar, o pudim, que também tem sua data comemorativa, 22 de maio.
E por falar em datas comemorativas, no dia 28/05 é celebrado o Dia Internacional do Hambúrguer, e no dia 18/05 festejamos o Dia Nacional da Coxinha. Maio parece ser mesmo o mês das delícias, não é mesmo? Então aproveite incluindo mais esta no seu caderno de receitas:
PUDIM DE CAFÉ
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 1h40 + 6 horas em geladeira
Nível: fácil
Tempo de preparo: 1h40 + 6 horas em geladeira
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- Calda
- 1 xícara (chá) de açúcar
- Meia xícara (chá) de água quente
- Pudim
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
- 2 medidas (da lata ou caixinha) de leite integral
- 2 colheres (sopa) de café solúvel
- 3 ovos
- MODO DE PREPARO:
- Calda: em uma panela, derreta o açúcar até dourar. Junte a água quente, mexa com uma colher e deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar. Forre com a calda uma fôrma com furo central (19 cm de diâmetro) e reserve.
- Pudim: em um liquidificador, bata todos os ingredientes do pudim. Despeje a mistura na fôrma reservada, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180°C), em banho-maria com água quente, por cerca de 1 hora e 30 minutos. Depois de esfriar, leve para gelar por aproximadamente seis horas. Desenforme e sirva em seguida.
Receita cedida pela marca Nestlé. Veja mais em leia.ag/receitas.