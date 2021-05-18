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Paixão nacional

18 de maio é o Dia da Coxinha! Veja 5 motivos para celebrar

O salgado mais amado do Brasil é digno de comemorações, e aqui no ES elas vêm em forma de sorteio e desconto nas lanchonetes especializadas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

18 mai 2021 às 02:00

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 02:00

Em qualquer vitrine de salgados, a coxinha é uma protagonista. Não há quem resista ao sabor do petisco douradinho que, quando bem frito, fica crocante por fora e cremoso por dentro. Seu recheio, molhadinho, conquista na primeira mordida e, não à toa, o quitute é um dos que o Brasil exporta com orgulho, assim como o brigadeiro e o pão de queijo. 
Logo, faz sentido que essa delícia tenha uma data para chamar de sua: 18 de maio, o Dia Nacional da Coxinha. Neste ano, as principais "coxinharias" do ES comemoram com sorteio e descontos. E nós do Divirta-se aproveitamos para exaltar duas belas receitas, com e sem massa, para quem quiser fazer em casa. Confira!   

RECEITA: SEM MASSA, DE FRANGO E GORGONZOLA

Carne seca desfiada, purê de aipim, parmesão e catupiry: o novo recheio de coxinha da Annando Coxinharia sairá com desconto de 20% esta semana - o salgado custa normalmente R$ 6,50. O delivery na Grande Vitória é de sexta a domingo e pode ser agendado via iFood ou Goomer (saiba mais em @annando_vix). A promoção também vale para a loja, em São Mateus (@annando_sm). FOTO: Tasty Click  
A franquia capixaba de salgados Zé Coxinha vai comemorar o 18 de maio com um sorteio no Instagram. O prêmio é 1kg de coxinha e para concorrer basta acessar @zecoxinhaoficial. O vencedor será divulgado ainda hoje (18), nos stories do perfil. FOTO: Bernardo Coutinho     
Com delivery todos os dias, das 15h às 22h, a lanchonete especializada em coxinhas Kafua oferece descontos de 5 a 15% no valor do petisco, às segundas e terças. A promoção é válida para todos os 11 sabores do cardápio, nos pedidos feitos pelo site. Mais informações: @kafuacoxinhaofc. FOTO: Adessandro Reis
Além do recheio tradicional, de frango, há inúmeras formas deliciosas de preencher a massa de coxinha. Uma delas é a combinação de carne louca (desfiada e muito bem temperada) com requeijão cremoso. Anima de fazer em casa? Então, clique aqui para ver a receita. FOTO: Ara Fotografia
Na sanduicheria Gol Burger, em Vila Velha, as coxinhas sem massa não devem nada em popularidade ao hambúrguer da casa. Batizadas de "golxinhas", elas são empanadas com farinha panko e a versão mais pedida é frango com gorgonzola. Clique aqui para ver a receita. FOTO: Fernando Madeira 

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