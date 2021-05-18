18 de maio é o Dia da Coxinha! Veja 5 motivos para celebrar

Em qualquer vitrine de salgados, a coxinha é uma protagonista. Não há quem resista ao sabor do petisco douradinho que, quando bem frito, fica crocante por fora e cremoso por dentro. Seu recheio, molhadinho, conquista na primeira mordida e, não à toa, o quitute é um dos que o Brasil exporta com orgulho, assim como o brigadeiro e o pão de queijo.