Coxinha da asa com molho de mostarda e limão: fácil e irresistível

Coxinha da asa de frango: para comer com as mãos e se lambuzar

Procurando uma receita fácil de petisco, feita com ingredientes simples e perfeita para acompanhar uma cervejinha? Aqui tem dica, e é das boas: coxinha da asa com molho de mostarda e limão. O frango vai ao forno e fica irresistível. Quer ver só?