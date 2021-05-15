Coxinha da asa com molho de mostarda e limão: fácil e irresistível

Procurando uma receita fácil de petisco, feita com ingredientes simples e perfeita para acompanhar uma cervejinha? Aqui tem dica, e é das boas: coxinha da asa com molho de mostarda e limão. O frango vai ao forno e fica irresistível. Quer ver só?
COXINHA DA ASA COM MOLHO DE MOSTARDA E LIMÃO
Rendimento: para 4 pessoas
Tempo de preparo: 40 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 1kg de coxinha da asa de frango
- 4 colheres (sopa) de azeite
- 1 colher (sopa) de suco de limão siciliano
- 2 colheres (sopa) de mostarda Dijon
- 6 dentes de alho, picados
- 2 colheres (chá) de sal
- 1 colher (sopa) de pimenta-do-reino moída na hora
- MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, adicione o azeite, o suco de limão, a mostarda, o alho, o sal e a pimenta. Misture.
- Coloque as coxinhas das asas nesse molho, envolvendo bem cada uma e deixe-as na geladeira marinando por duas horas.
- Preaqueça o forno a 180°C por 15 minutos e retire o frango da marinada.
- Leve o molho para uma panela e aqueça em fogo baixo.
- Pincele o frango com o molho quente e leve as coxinhas ao forno por 30 minutos.
Receita cedida pela marca Kifrango. Veja mais em leia.ag/receitas.