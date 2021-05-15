Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leve ao forno

Coxinha da asa com molho de mostarda e limão: fácil e irresistível

Petisco é ideal para comer com as mãos e se lambuzar! Quem gosta de frango vai se apaixonar por essa receita

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

15 mai 2021 às 02:00
Coxinhas da asa com molho de mostarda e limão
Coxinha da asa de frango: para comer com as mãos e se lambuzar  Crédito: Gabriel Lordello
Procurando uma receita fácil de petisco, feita com ingredientes simples e perfeita para acompanhar uma cervejinha? Aqui tem dica, e é das boas: coxinha da asa com molho de mostarda e limão. O frango vai ao forno e fica irresistível. Quer ver só? 

COXINHA DA ASA COM MOLHO DE MOSTARDA E LIMÃO

Rendimento: para 4 pessoas
Tempo de preparo: 40 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 1kg de coxinha da asa de frango 
  • 4 colheres (sopa) de azeite
  • 1 colher (sopa) de suco de limão siciliano
  • 2 colheres (sopa) de mostarda Dijon
  • 6 dentes de alho, picados
  • 2 colheres (chá) de sal
  • 1 colher (sopa) de pimenta-do-reino moída na hora
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela, adicione o azeite, o suco de limão, a mostarda, o alho, o sal e a pimenta. Misture. 
  2. Coloque as coxinhas das asas nesse molho, envolvendo bem cada uma e deixe-as na geladeira marinando por duas horas.
  3. Preaqueça o forno a 180°C por 15 minutos e retire o frango da marinada.
  4. Leve o molho para uma panela e aqueça em fogo baixo.
  5. Pincele o frango com o molho quente e leve as coxinhas ao forno por 30 minutos. 
Receita cedida pela marca Kifrango. Veja mais em leia.ag/receitas.

Veja Também

Frango frito ao molho barbecue apimentado: dica para petiscar

Fricassê de frango com creme de queijos fica especial; veja receita

Aprenda a preparar hambúrguer de frango na churrasqueira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados