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Fricassê de frango com creme de queijos fica especial; veja receita

No preparo desse prato, o creme de leite tradicional é substituído por uma deliciosa combinação de emmental, reino e minas padrão
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

04 fev 2021 às 14:36

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 14:36

Fricassê de frango com creme de queijos
Arroz e batata palha são os acompanhamentos clássicos do fricassê de frango Crédito: Tirolez/Divulgação
Preparações cremosas, sejam elas doces ou salgadas, estão no topo da lista de pratos que confortam. Um deles, criado na França e feito originalmente com vitela, é muito querido pelo brasileiros: o fricassê (ou fricassé, se escrito em francês).
No Brasil, o frango e o creme de leite são as bases da receita, que fica ainda mais gostosa com uma mistura de queijos emmental, minas padrão e reino. Veja abaixo como prepará-la.

FRICASSÊ DE FRANGO COM CREME DE QUEIJOS

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 1 hora 
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • Para o recheio de frango:
  • 1 peito de frango
  • 1 cebola picada
  • 2 tomates cortados em cubos
  • 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal 
  • 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • 500ml de leite
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Para o creme de queijos:
  • ½ xícara (chá) de queijo emmental ralado
  • ½ xícara (chá) de queijo minas padrão ralado
  • ½ xícara (chá) de queijo reino ralado
  • 1 colher (sopa) de amido de milho
  • ½ xícara (chá) de vinho branco
  • Noz-moscada a gosto
  • ½ xícara (chá) de parmesão ralado
  • Arroz branco e batata palha para acompanhar
  • MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 200ºC.
  2. Cozinhe o peito de frango em uma panela com água por 30 minutos em fogo médio. Assim que estiver cozido, espere esfriar e desfie. Reserve.
  3. Em uma panela, derreta a manteiga. Em seguida, acrescente a cebola e refogue. Acrescente os tomates e o frango desfiado.
  4. Adicione a farinha e misture, envolvendo bem todos os ingredientes.
  5. Junte à mistura o leite e mexa bem para não empelotar. 
  6. Cozinhe em fogo baixo por 20 minutos, mexendo de vez em quando. 
  7. Tempere com sal, pimenta e transfira para uma fôrma refratária ou divida em porções individuais.
  8. Para o creme de queijo, misture os queijos ralados, exceto o parmesão, em uma vasilha com o amido de milho.
  9. Leve o vinho para ferver e então junte a mistura de queijos aos poucos, mexendo sempre até que derretam por completo. Tempere com noz-moscada.
  10. Coloque o creme de queijos sobre o recheio de frango e polvilhe o parmesão por cima.
  11. Leve ao forno por 20 minutos ou até gratinar.
  12. Sirva acompanhado de arroz branco e batata palha.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.

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