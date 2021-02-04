Fricassê de frango com creme de queijos fica especial; veja receita

Preparações cremosas, sejam elas doces ou salgadas, estão no topo da lista de pratos que confortam. Um deles, criado na França e feito originalmente com vitela, é muito querido pelo brasileiros: o fricassê (ou fricassé, se escrito em francês).
No Brasil, o frango e o creme de leite são as bases da receita, que fica ainda mais gostosa com uma mistura de queijos emmental, minas padrão e reino. Veja abaixo como prepará-la.
FRICASSÊ DE FRANGO COM CREME DE QUEIJOS
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 1 hora
Execução: fácil
Tempo de preparo: 1 hora
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- Para o recheio de frango:
- 1 peito de frango
- 1 cebola picada
- 2 tomates cortados em cubos
- 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
- 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 500ml de leite
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Para o creme de queijos:
- ½ xícara (chá) de queijo emmental ralado
- ½ xícara (chá) de queijo minas padrão ralado
- ½ xícara (chá) de queijo reino ralado
- 1 colher (sopa) de amido de milho
- ½ xícara (chá) de vinho branco
- Noz-moscada a gosto
- ½ xícara (chá) de parmesão ralado
- Arroz branco e batata palha para acompanhar
- MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 200ºC.
- Cozinhe o peito de frango em uma panela com água por 30 minutos em fogo médio. Assim que estiver cozido, espere esfriar e desfie. Reserve.
- Em uma panela, derreta a manteiga. Em seguida, acrescente a cebola e refogue. Acrescente os tomates e o frango desfiado.
- Adicione a farinha e misture, envolvendo bem todos os ingredientes.
- Junte à mistura o leite e mexa bem para não empelotar.
- Cozinhe em fogo baixo por 20 minutos, mexendo de vez em quando.
- Tempere com sal, pimenta e transfira para uma fôrma refratária ou divida em porções individuais.
- Para o creme de queijo, misture os queijos ralados, exceto o parmesão, em uma vasilha com o amido de milho.
- Leve o vinho para ferver e então junte a mistura de queijos aos poucos, mexendo sempre até que derretam por completo. Tempere com noz-moscada.
- Coloque o creme de queijos sobre o recheio de frango e polvilhe o parmesão por cima.
- Leve ao forno por 20 minutos ou até gratinar.
- Sirva acompanhado de arroz branco e batata palha.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.