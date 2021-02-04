Fricassê de frango com creme de queijos fica especial; veja receita

Preaqueça o forno a 200ºC.

Cozinhe o peito de frango em uma panela com água por 30 minutos em fogo médio. Assim que estiver cozido, espere esfriar e desfie. Reserve.



Em uma panela, derreta a manteiga. Em seguida, acrescente a cebola e refogue. Acrescente os tomates e o frango desfiado.



Adicione a farinha e misture, envolvendo bem todos os ingredientes.



Junte à mistura o leite e mexa bem para não empelotar.

Cozinhe em fogo baixo por 20 minutos, mexendo de vez em quando.

Tempere com sal, pimenta e transfira para uma fôrma refratária ou divida em porções individuais.



Para o creme de queijo, misture os queijos ralados, exceto o parmesão, em uma vasilha com o amido de milho.



Leve o vinho para ferver e então junte a mistura de queijos aos poucos, mexendo sempre até que derretam por completo. Tempere com noz-moscada.



Coloque o creme de queijos sobre o recheio de frango e polvilhe o parmesão por cima.



Leve ao forno por 20 minutos ou até gratinar.

