Aprenda a fazer escondidinho de bacalhau com cogumelo e palmito

O bacalhau é o protagonista de uma receita cremosa que tem tudo para fazer sucesso na sua casa. Ela leva, além do peixe, cogumelos, palmito, alho-poró e requeijão, finalizados com uma crosta irresistível de queijo parmesão sobre purê de batata.
A dica para que o prato fique pronto em menos de 1 hora é preparar o purê com antecedência e usar o bacalhau já dessalgado. Confira o passo-a-passo:
ESCONDIDINHO DE BACALHAU, PALMITO E COGUMELO
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Dificuldade: média
INGREDIENTES:
- 4 batatas médias
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 2 dentes de alho
- 1 cebola média picada
- 1 colher (sobremesa) alho-poró picado
- 4 colheres (sopa) azeite
- 2 tomates
- 500g de bacalhau
- 3 colheres (sopa) de requeijão cremoso
- 100g de queijo parmesão ralado
- 50ml de vinho branco seco
- 50g de cogumelo fatiado
- 50g de palmito fatiado
- 1 pouquinho de leite
- Farinha de rosca
- Salsinha
- Azeitonas pretas
- Sal e pimenta-do-reino
MODO DE PREPARO:
- Cozinhe as batatas, faça um purê e reserve.
- Dessalgue o bacalhau e reserve.
- Em uma panela, coloque o azeite e frite a cebola, o alho e o alho-poró.
- Acrescente o bacalhau e deixe fritar um pouco.
- Coloque os tomates sem sementes picados e a pimenta-do-reino. Acerte o sal.
- Acrescente o vinho, o cogumelo, o palmitos, as azeitonas e deixe cozinhar em fogo baixo até reduzir todo o líquido.
- Por último, desligue o fogo, acrescente a salsinha picada e o requeijão. Misture e reserve.
MONTAGEM E FINALIZAÇÃO:
- Em um refratário, forre o fundo com metade do purê de batatas e em seguida distribua o recheio por cima, cobrindo-o com o restante do purê.
- Em uma tigela, faça uma mistura de farinha de rosca e queijo parmesão.
- Polvilhe essa mistura sobre o escondidinho e leve ao forno para gratinar.
- Sirva com arroz branco.
