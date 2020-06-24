Imperdível

Aprenda a fazer escondidinho de bacalhau com cogumelo e palmito

Uma dica para preparar a receita em menos de 1 hora é usar purê de batata já pronto e bacalhau previamente dessalgado
Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 13:00

Escondidinho de bacalhau
A crosta de parmesão faz toda a diferença nesse escondidinho Crédito: Ara Fotografia
O bacalhau é o protagonista de uma receita cremosa que tem tudo para fazer sucesso na sua casa. Ela leva, além do peixe, cogumelos, palmito, alho-poró e requeijão, finalizados com uma crosta irresistível de queijo parmesão sobre purê de batata. 
A dica para que o prato fique pronto em menos de 1 hora é preparar o purê com antecedência e usar o bacalhau já dessalgado. Confira o passo-a-passo:

ESCONDIDINHO DE BACALHAU, PALMITO E COGUMELO

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Dificuldade: média
INGREDIENTES: 
  • 4 batatas médias
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 2 dentes de alho
  • 1 cebola média picada
  • 1 colher (sobremesa) alho-poró picado
  • 4 colheres (sopa) azeite
  • 2 tomates
  • 500g de bacalhau
  • 3 colheres (sopa) de requeijão cremoso
  • 100g de queijo parmesão ralado
  • 50ml de vinho branco seco
  • 50g de cogumelo fatiado
  • 50g de palmito fatiado
  • 1 pouquinho de leite
  • Farinha de rosca
  • Salsinha 
  • Azeitonas pretas 
  • Sal e pimenta-do-reino 
MODO DE PREPARO: 
  1. Cozinhe as batatas, faça um purê e reserve. 
  2. Dessalgue o bacalhau e reserve. 
  3. Em uma panela, coloque o azeite e frite a cebola, o alho e o alho-poró. 
  4. Acrescente o bacalhau e deixe fritar um pouco. 
  5. Coloque os tomates sem sementes picados e a pimenta-do-reino. Acerte o sal.
  6. Acrescente o vinho, o cogumelo, o palmitos, as azeitonas e deixe cozinhar em fogo baixo até reduzir todo o líquido.
  7. Por último, desligue o fogo, acrescente a salsinha picada e o requeijão. Misture e reserve.
MONTAGEM E FINALIZAÇÃO: 
  1. Em um refratário, forre o fundo com metade do purê de batatas e em seguida distribua o recheio por cima, cobrindo-o com o restante do purê. 
  2. Em uma tigela, faça uma mistura de farinha de rosca e queijo parmesão. 
  3. Polvilhe essa mistura sobre o escondidinho e leve ao forno para gratinar. 
  4. Sirva com arroz branco.
Veja mais em leia.ag/receitas.

