Veja como aproveitar sobras de bacalhau, lombo, tender e frango

No dia seguinte à ceia de Natal, muitas vezes bate a dúvida entre comer exatamente o que sobrou e transformar os remanescentes do banquete em novas receitas. Quem escolheu a segunda opção para o almoço deste 25 de dezembro, pode inspirar-se nas dicas do chef Juarez Campos.
Em vídeo, Juarez ensina a preparar três delícias com sobras natalinas: o Bacalhau Espiritual, um arroz "amineirado" de lombo com couve e o Frango à Francesa. Bom apetite!
BACALHAU ESPIRITUAL
- INGREDIENTES:
- Rende 10 porções
- 800g de bacalhau dessalgado, aferventado por 10 minutos e desfiado
- 1 cebola grande picada
- 1 cenoura grande ralada grossa
- 6 dentes de alho grandes picadinhos
- 6 tomates sem pele e sem sementes picados
- 2 colheres (sopa) de salsa picadinha
- 2 colheres (sopa) de cebolinha verde picadinha
- 1 xícara de azeite português
- 1 xícara de azeitonas verdes picadas (opcional)
- 1 xícara de palmito picado (opcional)
- 1 colher (chá) de colorau
- 4 xicaras de molho branco (béchamel)
- Farinha de rosca
- Parmesão ralado
- 1 colher (sopa) de manteiga
- Sal e pimenta-do-reino branca a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Refogue a cebola, o alho e o colorau no azeite.
- Junte a cenoura, o tomate, o palmito, a salsa, a cebolinha e refogue.
- Adicione o bacalhau e, se necessário, um pouco de água da fervura dele. Refogue.
- Junte metade do molho branco, o presunto, duas colheres (sopa) de parmesão ralado e misture bem. Verifique o tempero.
- MONTAGEM:
- Coloque o creme em um refratário e cubra com o restante do molho branco. Polvilhe parmesão e, sobre ele, a farinha de rosca. Salpique pedacinhos de manteiga e leve ao forno preaquecido a 250º C para gratinar. Sirva com arroz branco ou arroz com brócolis.
ARROZ DE LOMBO COM COUVE
- INGREDIENTES:
- Rende 4 porções
- 2 xícaras de arroz pronto
- 1 xícara de sobra de lombo (pode ser de tender ou de pernil assado cortado em cubos)
- 1 cebola média picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 xícara de molho de tomate
- 1/4 de pimenta dedo-de-moça picada
- 1 colher (sopa) de salsa e cebolinha picada
- 1 xícara de caldo de frango ou de legumes
- Meio maço de couve cortada em tirinhas
- 4 ovos fritos com gema mole
- Azeite
- MODO DE PREPARO:
- Refogue a cebola e o alho no azeite.
- Junte as carnes, o molho de tomate, a pimenta dedo-de-moça, a salsa, a cebolinha e o caldo.
- Deixe cozinhar um pouco e, em seguida, junte o arroz e aqueça. O arroz deve ficar úmido. Se achar necessário, junte um pouco mais de caldo.
- Acerte o tempero e misture a couve.
- Sirva com um ovo frito por cima do arroz.
FRANGO À FRANCESA
- INGREDIENTES:
- Rende 4 porções
- 2 peitos de frango desossados, cozidos e desfiados
- 100g de ervilhas frescas
- 2 cebolas médias fatiadas finas em meia lua
- 200g de presunto cortado em tirinhas
- Batata palha
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 1 colher (sopa) de óleo
- Sal e pimenta-do-reino
- MODO DE PREPARO:
- À parte, doure as cebolas em duas colheres de sopa de manteiga.
- Em seguida, junte as ervilhas, o presunto, o frango e refogue.
- Junte as batatas palha e aqueça.
- Sirva acompanhado de arroz com salsa.