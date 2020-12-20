3 receitas fáceis para transformar o panetone em sobremesa

Na comilança de fim de ano, o rei dos pães natalinos nunca perde sua majestade. Uma boa fatia de panetone, comida pura ou acompanhada de café fresquinho, alegra o dia de muita gente. Mas se você quer ir além e transformar o seu em uma bela sobremesa, ou deixá-lo mais especial na hora de servir, assista ao vídeo a seguir.