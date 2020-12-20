3 receitas fáceis para transformar o panetone em sobremesa

Na comilança de fim de ano, o rei dos pães natalinos nunca perde sua majestade. Uma boa fatia de panetone, comida pura ou acompanhada de café fresquinho, alegra o dia de muita gente. Mas se você quer ir além e transformar o seu em uma bela sobremesa, ou deixá-lo mais especial na hora de servir, assista ao vídeo a seguir.
Nele, a chef Andrea Souto apresenta três receitas super fáceis para turbinar o panetone. Andrea é professora de confeitaria na UVV e na La Crème Escola Gourmet, em Vila Velha, e sabe tudo de doce. Após o vídeo, confira o passo a passo e bom apetite!
PANETONE RECHEADO COM SORVETE (ALASCA)
Rendimento: de 6 a 8 fatias
- INGREDIENTES:
- 5 fatias de panetone ou o suficiente para forrar o recipiente escolhido
- Aproximadamente 600ml de sorvete no sabor de sua escolha
- 2 claras
- 1 xícara de açúcar refinado
- 1 colher (sopa) de suco de limão
- Filme plástico
- Maçarico para tostar a cobertura de merengue (opcional)
- Cerejas frescas ou frutas à escolha para decorar
- MODO DE PREPARO:
- Forre o fundo de uma tigela com plástico filme e cubra com as fatias de panetone.
- Em seguida, preencha com sorvete, de um ou mais sabores à sua escolha.
- Tampe com uma fatia de panetone e pressione levemente para ajustar ao recipiente.
- Cubra com o plástico filme e leve ao freezer por pelo menos 1 hora.
- Enquanto isso, coloque as claras e o açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até dissolver e ficar translúcido.
- Transfira o líquido para uma batedeira e deixe bater até esfriar. Adicione o suco de limão e bata mais um pouco.
- Desenforme a sobremesa no prato de servir e cubra inteira com o merengue.
- Se preferir, doure com maçarico e decore com frutas.
PANETONE COM BRIGADEIRO NO POTE
Rendimento: 4 porções
- INGREDIENTES:
- 1 lata de leite condensado
- 3 colheres (sopa) de chocolate
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 4 fatias de panetone
- 4 potinhos de vidro (250ml cada um)
- Confeitos de chocolate ou cerejas frescas para decorar
- MODO DE PREPARO:
- Prepare um brigadeiro bem cremoso com o leite condensado, o chocolate e a manteiga, na panela ou no microondas, e reserve.
- Forre o fundo do potinho com um pedaço de panetone e intercale com camada de brigadeiro, de panetone e novamente de brigadeiro.
- Decore confeitos de chocolate ou com fruta.
PANETONE TOSTADO COM SORVETE E CALDA DE CEREJA
Porção individual
- INGREDIENTES:
- 1 fatia generosa de panetone
- Manteiga
- 2 bolas de sorvete de sabor à sua escolha
- Cereja amarena em calda
- MODO DE PREPARO:
- Passe manteiga nos dois lados da fatia e leve a uma frigideira antiaderente já aquecida, grelhando o panetone por completo até ficar douradinho e crocante.
- Coloque a fatia em um prato e adicione sobre ela duas bolas de sorvete.
- Regue com a calda e cerejas.