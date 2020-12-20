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3 receitas fáceis para transformar o panetone em sobremesa

A chef Andrea Souto ensina a preparar o pãozinho recheado com sorvete e coberto com merengue, no pote com brigadeiro e tostado para servir com cereja
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

20 dez 2020 às 06:00

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 06:00

Na comilança de fim de ano, o rei dos pães natalinos nunca perde sua majestade. Uma boa fatia de panetone, comida pura ou acompanhada de café fresquinho, alegra o dia de muita gente. Mas se você quer ir além e transformar o seu em uma bela sobremesa, ou deixá-lo mais especial na hora de servir, assista ao vídeo a seguir.
Nele, a chef Andrea Souto apresenta três receitas super fáceis para turbinar o panetone. Andrea é professora de confeitaria na UVV e na La Crème Escola Gourmet, em Vila Velha, e sabe tudo de doce. Após o vídeo, confira o passo a passo e bom apetite! 

PANETONE RECHEADO COM SORVETE (ALASCA)

Rendimento: de 6 a 8 fatias
Sobremesa com panetone preparada pela chef confeiteira Andréa Souto
Alasca: sobremesa criada por Andrea Souto com panetone, sorvete e merengue Crédito: Fernando Madeira
  • INGREDIENTES: 
  • 5 fatias de panetone ou o suficiente para forrar o recipiente escolhido
  • Aproximadamente 600ml de sorvete no sabor de sua escolha
  • 2 claras
  • 1 xícara de açúcar refinado
  • 1 colher (sopa) de suco de limão
  • Filme plástico
  • Maçarico para tostar a cobertura de merengue (opcional)
  • Cerejas frescas ou frutas à escolha para decorar
  • MODO DE PREPARO:
  1. Forre o fundo de uma tigela com plástico filme e cubra com as fatias de panetone. 
  2. Em seguida, preencha com sorvete, de um ou mais sabores à sua escolha. 
  3. Tampe com uma fatia de panetone e pressione levemente para ajustar ao recipiente. 
  4. Cubra com o plástico filme e leve ao freezer por pelo menos 1 hora. 
  5. Enquanto isso, coloque as claras e o açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até dissolver e ficar translúcido.
  6. Transfira o líquido para uma batedeira e deixe bater até esfriar. Adicione o suco de limão e bata mais um pouco. 
  7. Desenforme a sobremesa no prato de servir e cubra inteira com o merengue. 
  8. Se preferir, doure com maçarico e decore com frutas.

PANETONE COM BRIGADEIRO NO POTE

Rendimento: 4 porções
Panetone no pote preparado pela chef confeiteira Andréa Souto
Potinhos com panetone e brigadeiro cremoso são uma opção para presentear Crédito: Fernando Madeira
  • INGREDIENTES: 
  • 1 lata de leite condensado
  • 3 colheres (sopa) de chocolate
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 4 fatias de panetone
  • 4 potinhos de vidro (250ml cada um)
  • Confeitos de chocolate ou cerejas frescas para decorar
  • MODO DE PREPARO:
  1. Prepare um brigadeiro bem cremoso com o leite condensado, o chocolate e a manteiga, na panela ou no microondas, e reserve.
  2.  Forre o fundo do potinho com um pedaço de panetone e intercale com camada de brigadeiro, de panetone e novamente de brigadeiro. 
  3. Decore confeitos de chocolate ou com fruta.

PANETONE TOSTADO COM SORVETE E CALDA DE CEREJA

Porção individual
Rabanada de panetone preparada pela chef confeiteira Andréa Souto
Panetone grelhado na frigideira pode ser servido com sorvete e cerejas em calda  Crédito: Fernando Madeira
  • INGREDIENTES: 
  • 1 fatia generosa de panetone
  • Manteiga
  • 2 bolas de sorvete de sabor à sua escolha
  • Cereja amarena em calda
  • MODO DE PREPARO:
  1. Passe manteiga nos dois lados da fatia e leve a uma frigideira antiaderente já aquecida, grelhando o panetone por completo até ficar douradinho e crocante. 
  2. Coloque a fatia em um prato e adicione sobre ela duas bolas de sorvete. 
  3. Regue com a calda e cerejas.

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