Chefs criam receitas para ceias intimistas no Natal com pandemia

Na pandemia do novo coronavírus, as celebrações de fim de ano assumiram um novo perfil. Em 2020, muitas famílias vão comemorar o Natal e o Ano-novo à distância, evitando aglomerar-se nas confraternizações tradicionais desta época.
Para festejar com segurança, especialistas em saúde recomendam que as reuniões com pessoas de núcleos diferentes sejam substituídas por jantares intimistas, que envolvam apenas moradores de uma mesma residência.
Se na sua casa a ceia terá de quatro a seis pessoas, as receitas abaixo estão sob medida. Elas foram criadas com muito carinho pelos chefs Hugo Grassi (@ugorestaurante) e Cleuza Costa (@oquintal84), a convite da reportagem. Inspire-se!
PEITO DE PERU LAQUEADO NO MEL E TOMILHO, por Cleuza Costa (Quintal 84)
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 2 horas
Execução: fácil
Tempo de preparo: 2 horas
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 1 peito de peru (aproximadamente 1kg)
- 2 ramos de tomilho fresco
- 1 colher (sopa) de mel
- 1 cálice de vinho branco
- 100ml de suco de laranja
- Sal e pimenta-do-reino
- Azeite
- Papel-manteiga
- MODO DE PREPARO:
- Tempere o peito de peru com sal e pimenta-do-reino, regue com o vinho branco e com uma quantidade generosa de azeite. Deixe descansar 1 hora.
- Preaqueça o forno a 180ºC.
- Enrole bem a peça com papel-manteiga e leve ao forno para assar por 50 minutos.
- Aqueça levemente o suco de laranja com o mel e o tomilho.
- Retire o peru do forno, sem desligar, e abra o papel-manteiga para pincelar a mistura de laranja, mel e tomilho em todo a peça.
- Volte com o peito de peru ao forno e deixe assar por mais 15 minutos.
- Fatie e decore com flores comestíveis, sementes de romã ou ingredientes natalinos de sua preferência.
ARROZ NATALINO DE FRUTOS DO MAR, por Hugo Grassi (Ugo Restaurante)
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 500g de arroz vermelho
- 100g de camarão M
- 100g de lula
- 100g de cabeça de lula
- 100g de mexilhão
- 100g de vôngole
- 100g de damascos
- 100g de ameixa
- 80g de uvas-passas brancas
- 100g de nozes
- 100g de presunto de Parma laminado
- 200g de manteiga
- 40g de alho batido
- 1 cebola picada
- 1 litro de vinho branco seco
- 8 folhas de louro
- 50ml de azeite
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, acrescente o azeite e a cebola picada, deixando que ela doure levemente.
- Em seguida, acrescente as folhas de louro e o arroz vermelho, misture bem e adicione o vinho.
- Deixe que o arroz absorva o vinho e, após, cubra todo o arroz com água, deixando cozinhar até chegar à textura de sua preferência.
- Em uma frigideira grande, acrescente a manteiga e o alho.
- Quando o alho estiver dourado, acrescente todos os frutos do mar e as nozes, deixando no fogo por aproximadamente quatro minutos até que fiquem bem macios.
- Acrescente as frutas secas e, para finalizar, envolva toda a mistura no arroz, ajustando a quantidade de sal e pimenta-do-reino a seu gosto.
- Leve as lâminas de presunto de Parma ao microondas e aqueça por oito minutos, até que fiquem crocantes, colocando-as em seguida sobre o arroz.
- Decore com flores comestíveis e brotos, ou com ingredientes da sua preferência.
SALADA DE GRÃOS NATALINA, por Cleuza Costa (Quintal 84)
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 300g de mix de grãos (nesta receita a chef usa uma mistura, à venda em supermercados, que contém quinoa, arroz integral, arroz selvagem, arroz vermelho, cevada, centeio, aveia integral, canola e trigo integral)
- 5 tâmaras
- 200g de tomatinhos cereja
- 1 talo de aipo
- 1 cenoura média
- Cebolinha verde picada
- Folhas de manjericão fresco
- Azeite e sal
- Amêndoas torradas
- MODO DE PREPARO:
- Cozinhe os grãos em água com um pitada de sal durante 20 minutos.
- Corte a cenoura em cubinhos e dê uma breve fervura.
- Refogue o aipo picadinho no azeite e acrescente os grãos cozidos.
- Desligue o fogo e acrescente o restante dos ingredientes.
- Acerte o sal e regue com azeite.
- Finalize acrescentando as amêndoas.