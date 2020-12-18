Chefs criam receitas para ceias intimistas no Natal com pandemia

Em uma panela, acrescente o azeite e a cebola picada, deixando que ela doure levemente.

Em seguida, acrescente as folhas de louro e o arroz vermelho, misture bem e adicione o vinho.

Deixe que o arroz absorva o vinho e, após, cubra todo o arroz com água, deixando cozinhar até chegar à textura de sua preferência.

Em uma frigideira grande, acrescente a manteiga e o alho.

Quando o alho estiver dourado, acrescente todos os frutos do mar e as nozes, deixando no fogo por aproximadamente quatro minutos até que fiquem bem macios.

Acrescente as frutas secas e, para finalizar, envolva toda a mistura no arroz, ajustando a quantidade de sal e pimenta-do-reino a seu gosto.

Leve as lâminas de presunto de Parma ao microondas e aqueça por oito minutos, até que fiquem crocantes, colocando-as em seguida sobre o arroz.