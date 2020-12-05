Aprenda a preparar lombo suíno com abacaxi para servir na ceia

Lombinho de porco é sempre um assado clássico de Natal, e a combinação dessa carne com abacaxi é uma das preferidas dos brasileiros. Se você vai preparar algum prato da ceia este ano, fique ligado na receita abaixo, um churrasco de forno do apresentador do canal de Youtube Churrasqueadas, José Almiro. Ela pode lhe render elogios!