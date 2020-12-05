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Aprenda a preparar lombo suíno com abacaxi para servir na ceia

A receita deste clássico da mesa de Natal é simples de fazer, mas requer marinada em vinho com temperos durante três horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2020 às 06:00

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 06:00

Receita de lombo suíno com abacaxi do churrasqueiro José Almiro
Receita de lombo suíno com abacaxi do churrasqueiro José Almiro Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
Lombinho de porco é sempre um assado clássico de Natal, e a combinação dessa carne com abacaxi é uma das preferidas dos brasileiros. Se você vai preparar algum prato da ceia este ano, fique ligado na receita abaixo, um churrasco de forno do apresentador do canal de Youtube Churrasqueadas, José Almiro. Ela pode lhe render elogios!
Mas se a ideia é encomendar o banquete, preparamos um guia com mais de 90 opções de jantares completos e pratos de fim de ano. Os pedidos já estão a todo vapor e alguns itens têm tiragem limitada. 

LOMBO DE PORCO ASSADO COM ABACAXI

  • Rendimento: 6 porções
  • Tempo de preparo: 1 hora de preparo + marinada de 3 horas 
  • Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 1kg de lombo suíno com osso
  • Azeite
  • Sal (fino ou granulado)
  • 5 dentes de alho
  • 1 cebola
  • 500ml de vinho branco seco
  • 2 colheres (sopa) de pimenta biquinho
  • Folhas de louro
  • 4 batatas
  • Pimenta-do-reino
  • 1 abacaxi descascado e cortado em rodelas
  • 100g de manteiga
  • Mel
  • Papel-alumínio
  • Noz moscada a gosto
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Banhe a peça com azeite e passe o sal por toda a sua extensão. Reserve em uma tigela. 
  2. Junte o alho descascado, a cebola cortada em rodelas, as folhas de louro e complete a marinada com vinho branco, finalize com  pimenta biquinho cortada ao meio. 
  3. Deixe descansar por três horas. Se preferir deixar mais do que esse tempo, guarde na geladeira.
  4. Pegue uma forma retangular e faça nela uma cama de rodelas de batatas (mantendo as cascas) para não queimar o lombo. 
  5. Jogue sobre elas um fio de azeite, uma pitada de sal e pimenta-do-reino e folhas de louro.
  6. Deite o lombo em cima das batatas e dê um leve banho da marinada de vinho. 
  7. Envolva a forma com o papel-alumínio, deixando a parte brilhante para baixo, e leve ao forno para assar por 1 hora a 180ºC.
  8. Retire o lombo do forno e da forma e fatie sem vazar a peça, de forma que depois consiga encaixar nos sulcos as rodelas de abacaxi cortadas pela metade. 
  9. Retorne o lombo para a forma, passe a manteiga e dê um banho de mel. 
  10. Leve novamente ao forno para gratinar por mais 30 minutos. 

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