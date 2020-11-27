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7 sobremesas e doces temáticos para festejar o Natal 2020

Guirlanda de brigadeiro, casinha de biscoito e rabanada com cobertura estão entre as delícias natalinas sob encomenda para presentear ou servir na ceia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 06:01

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 06:01

Estamos a poucas semanas de um Natal bem diferente dos que já passamos, e ainda será preciso manter distância de pessoas queridas. Mas o Bom Velhinho não deixará de distribuir presentes a quem nos trouxe alegria, e a mesa da ceia de Natal não perderá seu encanto.
Basta olhar a lista abaixo, com sete doçuras natalinas feitas sob encomenda, para notar que a criatividade e os sabores irresistíveis estão em alta para a temporada. Os preços das delícias, para presentear ou servir na ceia, cabem em todos os bolsos: tem mimo de R$ 10 e sobremesa de R$ 280, para compartilhar. Confira! 

IMPOSSÍVEL COMER UMA SÓ

Uma versão açucarada, colorida e super charmosa da casa do Papai Noel está no catálogo da Oito de Biscoito (@oitodebiscoito), em Vitória. A casinha 3D é toda feita de biscoito e decorada com glacê real. O sabor da massa pode ser baunilha, chocolate belga ou especiarias. Quanto: R$ 100 a unidade, em caixa 15x15cm com laço de fita. Encomendas até 10/12 pelo (27) 99251-5834. FOTO: Manuela Sales
Em Aracruz, o cardápio de Natal da Mombee (@mombee.doce) inclui sobremesas tentadoras como o Cookie brownie com sorvete, que rende em média 15 porções (R$ 280). O doce contém quatro camadas de cookie brownie intercaladas com brigadeiros de chocolate meio amargo e ao leite. Para acompanhar, vai com sorvete caseiro de Ninho com Nutella. Encomendas até 19/12 pelo (27) 99949-4332. FOTO: Samuel Schneider
Gosta de pão de mel? Então fique de olho nas caixas para presentear produzidas pela confeitaria Das Manas Doces (@dasmanas.doces). A Mel Natalino pequena, que vem com dois pães de mel no formato de boneco gingerbread e um em forma de bengala, custa R$ 20. Encomendas até 15/12 pelo (27) 99292-3478. Entregas em Vitória e Vila Velha. FOTO: Das Manas/Divulgação  
A caixa cartonada com macarons, minibolo red velvet (naked aro 10), doces e chocolates temáticos é destaque no menu natalino da Stein Doceria (@steindoceria), em Vitória. O kit com nove doçuras custa R$ 135 e pode ser encomendado até 19/12 pelo (27) 99835-9192. Entregas na Grande Vitória (frete sob consulta). FOTO: Ramon Ramos 
Que tal decorar a mesa da ceia com uma guirlanda comestível? A sobremesa é uma sugestão da Perry Confeitaria (@perryconfeitaria), em Vitória. Com duas camadas de biscoito de baunilha e duas de recheio de brigadeiro de pistache, ela é decorada com frutas vermelhas frescas, suspiros e brigadeiros boleados (R$ 140/com 20 cm de diâmetro, rende 10 fatias em média). Encomendas até 20/12 pelo (27) 99652-2947. Entregas em Vitória. FOTO: Perry/Instagram  
A rabanada é uma das guloseimas mais desejadas nas festas de fim de ano. Em Vitória, a Jogí Confiserie (@jogiconfiserie) aceitará encomendas das versões simples (R$ 40/8 unidades) e com cobertura cremosa - doce de leite caseiro, chocolate ao leite ou chocolate ao leite belga (a partir de R$ 48/8 unidades). Encomendas até 22/12 pelo (27) 98822-4921. FOTO: Henrique Herzog 
Um dos mimos de Natal da Sorelline (@sorellinedocesartesanais), em Vitória, é a palha italiana em saquinhos de 100 ou 200g (a partir de R$ 10), em dois sabores: tradicional e Oreo. Encomendas até 18/12 pelo (27) 99516-5929. Entregas a partir de 23/12 em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica (frete sob consulta). FOTO: Renata Paz  

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