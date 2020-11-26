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Novo restaurante na foz do Rio Jucu serve de peroá a feijoada

O La Garza Espaço e Bistrô tem como cenário o encontro do rio com o mar na Barra do Jucu. Veja também: açaí branco, novo gim e jantar com chefs renomados

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 17:52
Peroá completo do restaurante La Garza, na Barra do Jucu, Vila Velha
Peroá completo, com fritas e camarão: especialidade do novo La Garza Crédito: Giovana Duarte
É quase impossível não se lembrar do verso "As garças do Jucu pelo céu se vão/Formando uma nuvem de paz", o mais famoso da canção "Garças de Jacarenema", da banda Casaca, ao visitar o mais novo restaurante da Barra do Jucu, em Vila Velha. Aberto desde outubro, o La Garza Espaço e Bistrô fica na foz do Rio Jucu, em frente ao seu encontro com o mar, e as garças compõem a paisagem.
A casa segue o estilo rústico típico do bairro e conta com um deque ao ar livre, sobre as águas. No cardápio, o carro-chefe é o peroá frito, nas versões com fritas (R$ 59,90) e completa (a partir de R$ 89,90). Outra especialidade é a rabada com agrião e polenta, servida às sextas. No almoço de sábado, o destaque é a feijoada.  
Fachada do restaurante La Garza, na Barra do Jucu, Vila Velha
O bistrô está localizado sobre as águas do Rio Jucu e tem vista para o mar Crédito: Giovana Duarte
O espaço, que fica ao lado do tradicional Espera Maré, é comandado pelos sócios Cláudia Serra, Luana Casagrande, Drika e Márcio Victorino. Funciona de quarta a domingo na Rua Vasco Coutinho, 17. Reservas e mais informações pelo Instagram @lagarza_es.

TRIO DE CHEFS RENOMADOS COMANDA JANTAR EM VITÓRIA

No dia 9/12, às 20h, o restaurante Aleixo reunirá um trio de chefs renomados do ES para o jantar "Encontro de Gigantes". O anfitrião, Harum Katharian, e os convidados Hugo Grassi (Ugo Restaurante) e Juarez Campos (Oriundi) prepararam um menu de cinco etapas - entrada, três pratos e sobremesa.
Chefs Harum Katharian, Hugo Grassi e Juarez Campos comandam jantar Encontro de Gigantes no restaurante Aleixo
Harum Katharian, Hugo Grassi e Juarez Campos: "Encontro de Gigantes" no Aleixo Crédito: Aleixo/Divulgação
O evento marca o retorno de Juarez à cozinha que comandou até dez anos atrás, e o prato criado por ele para a ocasião é o medalhão de paleta de cordeiro, molho de vinho do Porto com shiitake e musseline trufada de couve-flor. Valor do convite: R$ 195 por pessoa, com bebidas à parte. Reservas e mais informações: (27) 99846-8908.

NOVO GIM CAPIXABA É ROSA

Lançada nesta semana, a mais nova formulação do gim capixaba DryCat chama atenção pela cor rosa, resultado da alquimia entre frutas e flores. Produzido com hibisco e cereja, o DryCat Pink Gin é ideal para compor gim tônica. As primeiras garrafas já estão à venda na loja virtual da marca, com desconto, e estarão disponíveis na rede de supermercados Carone a partir de sexta-feira (27).  
Gim capixaba DryCat Pink Gin com hibisco e cereja
O novo DryCat Pink Gin contém hibisco e cereja Crédito: Ari Oliveira

AÇAÍ BRANCO É NOVIDADE EM FESTIVAL

Uma variedade rara de açaí, com a cor mais clara, estará à venda em um festival na loja Açaí Fulô, das 8h às 16h de domingo (29). O açaí branco tem o sabor parecido com o de coloração roxa. Durante o evento, o quilo de açaí no self-service sairá de R$ 38,90 por R$ 24,90. Rua Dr. Arlindo Sodré, 267, Itararé. Mais informações: (27) 99664-6965.

Atualização

26/11/2020 - 5:59
Após a publicação desta coluna, a assessoria de imprensa da loja Açaí Fulô informou que o horário do festival no domingo (29) não será mais das 12h às 23h30 e sim das 8h às 16h. O texto foi atualizado.
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram ou clique aqui para ler as colunas anteriores.

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