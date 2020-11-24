Black Friday na gastronomia do ES terá cheeseburger a partir de R$ 1

Chegou a semana da Black Friday e o grande dia de ofertas no comércio vai incluir também opções gastronômicas. Em uma hamburgueria da Grande Vitória, o cheeseburger chegará a custar apenas R$ 1 pelo delivery e os descontos apurados pela reportagem chegam a 50% até sexta-feira (27).
Reunimos abaixo 17 promoções em restaurantes, hamburguerias e cafeterias, além de uma casa de carnes e um e-commerce de vinhos, para quem comer bem no fim de semana pagando menos. Confira e aproveite!
- ALOHA HAWAIIAN RESTAURANT
- Promoção para clientes do CLUBE A GAZETA: de hoje até sexta-feira (27), todos os drinques da carta sairão de R$ 26,90 por R$ 15,90. Mais informações: @alohavilavelha.
- BRINCANDO COM FOGO RESTAURANTE
- Na sexta-feira (27), quem pedir dois menus com experiência completa (entrada, prato principal e sobremesa) ganha 50% de desconto no valor do segundo menu. Mais informações: @brincandocomfogorestaurante.
- CARANGUEJO DO ASSIS
- O restaurante vai antecipar o lançamento do prato Praia de Itaparica (camarão recheado com cream cheese e acompanhado de arroz cremoso de camarão com manjericão) com um preço especial: de R$ 159 por R$ 110, de 27 a 29/11. A promoção vale para consumo no local e para delivery (3289-8486). Mais informações: @caranguejodoassis.
- CASA SUÁ
- A feijoada da casa, no Hortomercado, custa R$ 145 mas será vendida por R$ 99 nos dias 27, 28 e 29/11 (de sexta a domingo). O prato satisfaz três pessoas e contém carne seca, lombo, linguiça paio, costelinha, pé, rabo e bacon. Acompanhamentos: arroz branco, farofa da casa, couve ao azeite, bistequinha de porco e laranjas descascadas. Mais informações: @casasua.vix.
- COFFEETOWN PRAIA DA COSTA
- Até 26/11 (quinta), a cafeteria dará 50% de desconto em todos os cafés da carta de expressos (tradicional, macchiato, doppio, latte e romano). Na sexta, 27/11. o cappuccino especial e o frappé caramel serão vendidos com 60% de desconto. Mais informações: @coffeetown.praiadacosta.
- CLUBE A GAZETA: clientes do clube têm 20% em todos os produtos do cardápio. Clique aqui para ler as condições.
- COCO BAMBU
- Nos dias 24, 25, 26 e 28/11, a casa vai disponibilizar no app Coco Bambu Restaurante cupons de desconto para o prato Camarão Coco Bambu, que serve seis pessoas. Nesses dias, para quem baixar o cupom, o preço cairá de R$ 294 para R$ 229,90. Na sexta (27), o desconto será maior e o prato sairá por R$ 199,90. O cupom será válido para consumo na loja e nos pedidos para viagem. Mais informações: @cocobambuvv.
- CLUBE A GAZETA: clientes do clube têm 10% de desconto no valor total da conta. Clique aqui para ler as condições.
- DELICATUS GOURMET
- O empório oferecerá desconto nos itens de produção própria e em todas as massas e arrozes para quem apresentar o cupom compartilhado no Instagram @delicatusgourmet. Os descontos variam de acordo com o dia da semana: terça (24), 25%; quarta (25), 20%; quinta (26), 15%; e sexta (27), 10%.
- CLUBE A GAZETA: clientes do clube têm 10% de desconto no valor total da conta. Clique aqui para ler as condições.
- GRILETTO
- Na sexta (27), o restaurante Griletto do Shopping Vila Velha dará 50% de desconto nos pratos: penne (de R$ 16,90 por R$ 8,45); filezinho de frango com purê (de R$ 19,90 por R$ 9,95); e Steak Parma (de R$ 19,90 por R$ 9,95), no almoço e no jantar. Mais informações: @grilettosvv.
- GRILLBOX BEEF SHOP
- A casa de carnes recém-inaugurada em Itaparica dará 15% de desconto em todos os kits de churrasco, até sexta (27). O cliente poderá escolher entre Box Tradicional, Box Premium e BoiBox, que já vêm com carnes e complementos fracionados e incluem carvão, sal, farofa, banana e molho da casa, para eventos de 5 a 20 convidados. Até 29/11, facas com 20% de desconto. Mais informações: @grillbox.oficial.
- LA VITTA PRAIA DA COSTA
- Na sexta-feira (27), o bufê no sistema "monte a sua salada" estará com desconto de 40%: o quilo sairá de R$ 52,90 por R$ 32,94. Mais informações: @lavittapraiadacosta.
- LA MUSA e SPAGHETTI
- Até sábado (28), a pizzaria e o restaurante italiano estarão com 20% de desconto em todos os produtos adquiridos via e-commerce e frete grátis para compras acima de R$ 200. Mais informações: @lamusapizzeria e @spaghettieciaoficial.
- OCA CAFÉ TAPIOCARIA
- Na sexta (27), as tapiocas estarão com 15% de desconto na loja, em Jardim Camburi, e pelo app iFood, com entrega grátis em Vitória e Vila Velha. Mais informações: @ocacafetapiocaria.
- CLUBE A GAZETA: clientes do clube têm 20% no valor total da conta. Clique aqui para ler as condições.
- PAPA MONSTRO
- No dia 27/11, todos os lanches do delivery estarão com 30% de desconto e frete grátis. Pedidos pelo iFood e Whatsapp (27) 9945-7739. Mais informações: @papamonstroburger.
- POP BURGER
- Na Black Friday (27/11), a porção de coxinhas de frango com catupiry, sem massa, sairá de R$ 20 por R$ 16,90. A casa terá ainda o Combo Black Friday - sanduíche Smash Pop, fritas (130g), quatro minichurros de doce de leite e um refrigerante lata (350ml) - de R$ 45 por R$ 31,90. Promoção válida para delivery ou consumo no local nos dois endereços. Mais informações: @popburgerserra.
- SUPER BURGER
- Na sexta (27), os clientes que consumirem na loja podem acrescentar ao hambúrguer batata e bebida (podendo ser suco natural de 500ml ou uma lata de refrigerante) por mais R$ 1. No mesmo dia, o cheeseburger pedido pelo app iFood sairá por R$ 1. Mais informações: @superburgeronline.
- CLUBE A GAZETA: na compra de um combo, clientes do clube ganham uma sobremesa (waffles tradicionais) ou uma entrada (porção de anéis de cebola ou batata fritas com cheddar e bacon). Clique aqui para ler as condições.
- TAPIOCARIA NORDESTE CAPIXABA
- De quarta até sexta (27), a casa terá diversos itens do cardápio em promoção. Algumas tapiocas pequenas, doces e salgadas, custarão a partir de R$ 6,90 a unidade. Quatro sabores de waffle belga terão desconto e custarão a partir de R$ 6 a unidade. Mais informações: @nordestecapixaba.
- CLUBE A GAZETA: clientes do clube têm 20% no valor total da conta. Clique aqui para ler as condições.
- WINE
- O e-commerce de vinhos preparou uma seleção de rótulos com descontos que serão mantidos até o dia 30/11 ou enquanto durarem os estoques. Clique aqui para mais informações.
Atualização
24/11/2020 - 10:13
O restaurante Brincando com Fogo foi incluído após a publicação desta matéria.