A Gazeta lança vitrine virtual para a Black Friday

A Gazeta terá vitrine virtual para Black Friday Crédito: Caroline Freitas

Gazeta criou uma página especial com produtos e serviços em oferta: a É chegada a época de megapromoções. Neste ano, em função da pandemia do novo coronavírus , o movimento de compras pela internet deve se intensificar mais que nunca. Acriou uma página especial com produtos e serviços em oferta: a Vitrine Black Friday (clique aqui para acessar)

Trata-se de um marketplace, isto é, um canal de vendas em que vários lojistas se inscrevem e vendem seus produtos. A plataforma será dividida em seções específicas, de acordo com a categoria das ofertas, como estética, gastronomia, decoração, entre outros.

Ao clicar sobre as imagens, que contam com uma breve descrição, preço original e promocional do produto ou serviço, o consumidor será redirecionado para o site ou rede social da empresa responsável pela venda, onde a compra será finalizada.

A página, que já está no ar, ficará ativa até o final de novembro. No momento, é possível comprar refeições e tratamento faciais com desconto, por exemplo. Em alguns casos, o abatimento sobre o preço original chega a 40%. Novas opções de produtos e empresas serão adicionadas regularmente.