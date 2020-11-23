Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Marketplace

A Gazeta lança vitrine virtual para a Black Friday

Plataforma, que reúne ofertas de empresas de diversos segmentos, vai ficar ativa até o final de novembro; veja como acessar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 11:04

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 11:04

A Gazeta terá vitrine virtual para Black Friday
A Gazeta terá vitrine virtual para Black Friday Crédito: Caroline Freitas
É chegada a época de megapromoções. Neste ano, em função da pandemia do novo coronavírus, o movimento de compras pela internet deve se intensificar mais que nunca. A Gazeta criou uma página especial com produtos e serviços em oferta: a Vitrine Black Friday (clique aqui para acessar)
Trata-se de um marketplace, isto é, um canal de vendas em que vários lojistas se inscrevem e vendem seus produtos. A plataforma será dividida em seções específicas, de acordo com a categoria das ofertas, como estética, gastronomia, decoração, entre outros.
Ao clicar sobre as imagens, que contam com uma breve descrição, preço original e promocional do produto ou serviço, o consumidor será redirecionado para o site ou rede social da empresa responsável pela venda, onde a compra será finalizada.

Veja Também

Décimo terceiro salário: dicas para blindar o dinheiro extra

A página, que já está no ar, ficará ativa até o final de novembro. No momento, é possível comprar refeições e tratamento faciais com desconto, por exemplo. Em alguns casos, o abatimento sobre o preço original chega a 40%. Novas opções de produtos e empresas serão adicionadas regularmente.
Além disso, A Gazeta vai divulgar uma série de conteúdos exclusivos sobre a Black Friday nos próximos dias, dando dicas para que o consumidor aproveite ao máximo a data.

LEIA MAIS SOBRE A BLACK FRIDAY

Como antecipar compras de Natal na Black Friday sem dor de cabeça

Black Friday: lojas, SPA e até plano de saúde com descontos de até 70%

Black Friday: tudo o que você precisa saber sobre a megapromoção

Varejo deve faturar R$ 3,74 bi na Black Friday de 2020, diz CNC

Consumo on-line aquecerá a Black Friday em 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados