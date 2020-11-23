Black Friday: lojas, SPA e até plano de saúde com descontos de até 70%

Consumidores fazendo compras na Black Friday de 2019, antes da pandemia do coronavírus Crédito: Fernando Madeira

Black Friday está chegando. A data é uma das principais do varejo e, de acordo com Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) e a consultoria Ebit/Nielsen, deve movimentar cerca de R$ 6,9 bilhões no país em 2020. De olho na data, lojas, spa e até plano de saúde no Espírito Santo já preparam ofertas com descontos de até 70%.

A especialista em marketing digital, Rafaela Andrade, reforça que enquanto a Covid-19 ainda se espalha por aí, é importante diversificar as estratégias de vendas para alcançar os consumidores, investindo em e-commerce (comércio eletrônico), delivery, e até campanhas de divulgação específicas para as redes sociais.

No WhatsApp, por exemplo, é possível fazer listas de transmissão informando as promoções. Isso tudo ajuda a conquistar clientes e levá-los à loja. Não dá para ficar esperando a pessoa aparecer. Além disso, se a empresa está investindo em Black Friday, tem que programar boas ofertas.

E diversas dessas estratégias já estão sendo adotadas pelos empresários capixabas. Muito embora a Black Friday só ocorra na próxima sexta-feira (27), estabelecimentos do Espírito Santo já estão antecipando promoções a fim de engordar as vendas, que foram fortemente afetadas neste ano pela pandemia do novo coronavírus

No Estado, lojas de rua da Grande Vitória, de pontos comerciais estratégicos, como Laranjeiras, na Serra; Jardim da Penha e Praia do Canto, em Vitória; Glória, em Vila Velha; Expedido Garcia, em Cariacica, devem baixar o preço para fisgar o cliente, de olho na primeira parcela do 13º salário que será pago no dia 30.

O Boulevard Shopping Vila Velha vai oferecer uma semana inteira de ofertas, entre os dias 23 e 29, inclusive para evitar grandes aglomerações no dia 27. Além das promoções que serão ofertadas pelas lojas, com descontos de até 70%.

Além disso, por meio do catálogo eletrônico disponibilizado no site, o consumidor consegue ver informações sobre o produto e tirar dúvidas com o vendedor, de modo a agilizar o momento da compra na loja.

Já o Shopping Vila Velha planejou uma campanha temática, que visa a dividir o público de acordo com seu interesse, oferecendo descontos específicos para cada categoria de produtos e serviços a cada semana, de modo a reduzir aglomerações em um único dia. Serão oferecidos descontos exclusivos nas lojas físicas ou para compras pelo drive thru.

Lojas preparam ofertas para a Black Friday Crédito: Freepik

O estabelecimento já está com ofertas. O objetivo de antecipar a data e de dividir a promoção por segmento é otimizar a ida ao Shopping, de forma mais direcionada, dando ao cliente mais tranquilidade e conforto para fazer suas compras, zelando também por sua segurança e agindo com responsabilidade e cuidado, explicou a gerente de marketing do Shopping Vila Velha, Manuela Dias.

O Shopping Vitória, por sua vez, investiu em um marketplace, por meio do qual os consumidores já têm acesso a algumas ofertas antecipadas de Black Friday. Por meio do site os consumidores vão poder escolher, pagar e combinar entrega com a loja ou retirar na loja.

Diante do cenário que estamos vivendo, minhas expectativas são positivas, sobretudo porque hoje em dia, tudo que é on-line é atrativo ao cliente. Nossa plataforma tem tudo para dar certo, pois traz praticidade, é fácil e interativa, frisou o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto.

Nas lojas físicas os descontos já são oferecidos e ficam em vigor até o dia 30, e lojas dos mais diversos segmentos já preparam suas promoções. Será possível comprar produtos com mais de 50% de desconto.

E não são apenas os estabelecimentos de varejo que estão investindo na data. Empresas que trabalham com beleza e spa também estão com promoções, oferecendo massagens, tratamentos e outras terapias. Entre os negócios que aderiram a campanha estão o Buddha Spa Vitória, a Santé Dermatologia e Estética, a Botoclinic e a Clínica Vanessa Cabral.

E se o plano é viajar, também há oportunidades. Algumas agências estão com ofertas de passagens aéreas de ida e volta, em classe executiva, para Cancun, no México, ou Nova York, nos EUA, saindo de São Paulo ou Rio de Janeiro. Os bilhetes podem ser adquiridos com até 50% de desconto, dependendo do destino.

As concessionárias de veículos também oferecendo alguns benefícios. Para alguns modelos, há descontos, mas a maioria das marcas estão apostando em mimos, como troca de óleo, oxi-sanitização (higienização completa do veículo) e uma lavagem , e descontos. Estão em ofertas lojas de marcas como a Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Fiat, entre outras.