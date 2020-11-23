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Black Friday: lojas, SPA e até plano de saúde com descontos de até 70%

Em meio à pandemia, estabelecimentos investiram em estratégias diversas para realizar as vendas a fim de evitar grandes aglomerações no próximo dia 27, quando a data será oficialmente comemorada neste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 06:00

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 06:00

Data: 23/11/2018 - ES - Vitória - Consumidores fazendo compras na Black Friday do Shopping Vitória - Editoria: Economia - Foto: Fernando Madeira - GZ
Consumidores fazendo compras na Black Friday de 2019, antes da pandemia do coronavírus Crédito: Fernando Madeira
A Black Friday está chegando. A data é uma das principais do varejo e, de acordo com Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) e a consultoria Ebit/Nielsen, deve movimentar cerca de R$ 6,9 bilhões no país em 2020. De olho na data, lojas, spa e até plano de saúde no Espírito Santo já preparam ofertas com descontos de até 70%.
A especialista em marketing digital, Rafaela Andrade, reforça que enquanto a Covid-19 ainda se espalha por aí, é importante diversificar as estratégias de vendas para alcançar os consumidores, investindo em e-commerce (comércio eletrônico), delivery, e até campanhas de divulgação específicas para as redes sociais.
No WhatsApp, por exemplo, é possível fazer listas de transmissão informando as promoções. Isso tudo ajuda a conquistar clientes e levá-los à loja. Não dá para ficar esperando a pessoa aparecer. Além disso, se a empresa está investindo em Black Friday, tem que programar boas ofertas.
E diversas dessas estratégias já estão sendo adotadas pelos empresários capixabas. Muito embora a Black Friday só ocorra na próxima sexta-feira (27), estabelecimentos do Espírito Santo já estão antecipando promoções a fim de engordar as vendas, que foram fortemente afetadas neste ano pela pandemia do novo coronavírus.

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No Estado, lojas de rua da Grande Vitória, de pontos comerciais estratégicos, como Laranjeiras, na Serra; Jardim da Penha e Praia do Canto, em Vitória; Glória, em Vila Velha; Expedido Garcia, em Cariacica, devem baixar o preço para fisgar o cliente, de olho na primeira parcela do 13º salário que será pago no dia 30.
O Boulevard Shopping Vila Velha vai oferecer uma semana inteira de ofertas, entre os dias 23 e 29, inclusive para evitar grandes aglomerações no dia 27. Além das promoções que serão ofertadas pelas lojas, com descontos de até 70%. 
Além disso, por meio do catálogo eletrônico disponibilizado no site, o consumidor consegue ver informações sobre o produto e tirar dúvidas com o vendedor, de modo a agilizar o momento da compra na loja.
Já o Shopping Vila Velha planejou uma campanha temática, que visa a dividir o público de acordo com seu interesse, oferecendo descontos específicos para cada categoria de produtos e serviços a cada semana, de modo a reduzir aglomerações em um único dia. Serão oferecidos descontos exclusivos nas lojas físicas ou para compras pelo drive thru.
Lojas preparam ofertas para a Black Friday
Lojas preparam ofertas para a Black Friday Crédito: Freepik
O estabelecimento já está com ofertas. O objetivo de antecipar a data e de dividir a promoção por segmento é otimizar a ida ao Shopping, de forma mais direcionada, dando ao cliente mais tranquilidade e conforto para fazer suas compras, zelando também por sua segurança e agindo com responsabilidade e cuidado, explicou a gerente de marketing do Shopping Vila Velha, Manuela Dias.

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O Shopping Vitória, por sua vez, investiu em um marketplace, por meio do qual os consumidores já têm acesso a algumas ofertas antecipadas de Black Friday. Por meio do site os consumidores vão poder escolher, pagar e combinar entrega com a loja ou retirar na loja. 
Diante do cenário que estamos vivendo, minhas expectativas são positivas, sobretudo porque hoje em dia, tudo que é on-line é atrativo ao cliente. Nossa plataforma tem tudo para dar certo, pois traz praticidade, é fácil e interativa, frisou o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto.
Nas lojas físicas os descontos já são oferecidos e ficam em vigor até o dia 30, e lojas dos mais diversos segmentos já preparam suas promoções. Será possível comprar produtos com mais de 50% de desconto.
E não são apenas os estabelecimentos de varejo que estão investindo na data. Empresas que trabalham com beleza e spa também estão com promoções, oferecendo massagens, tratamentos e outras terapias. Entre os negócios que aderiram a campanha estão o Buddha Spa Vitória, a  Santé Dermatologia e Estética, a Botoclinic e a Clínica Vanessa Cabral.

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E se o plano é viajar, também há oportunidades. Algumas agências estão com ofertas de passagens aéreas de ida e volta, em classe executiva, para Cancun, no México, ou Nova York, nos EUA, saindo de São Paulo ou Rio de Janeiro. Os bilhetes podem ser adquiridos com até 50% de desconto, dependendo do destino.
As concessionárias de veículos também oferecendo alguns benefícios. Para alguns modelos, há descontos, mas a maioria das marcas estão apostando em mimos, como troca de óleo, oxi-sanitização (higienização completa do veículo) e uma lavagem , e descontos. Estão em ofertas lojas de marcas como a Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Fiat, entre outras. 
Operadoras de planos de saúde também aderiram à campanha com descontos e promoções. Sabemos da importância e do valor de poder contar com assistência de saúde suplementar, principalmente neste momento de pandemia. Por isso, aproveitamos a Black Friday para lançar um plano, reforça o diretor comercial e de marketing da Samp, Fernando de Souza Aguiar.

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