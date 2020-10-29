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Comércio e serviços puxam alta e ES cria 6,9 mil vagas de emprego em setembro

Áreas foram fortemente impactadas pelas medidas restritivas durante a pandemia, mas dados de abertura de postos de trabalho apontam para recuperação

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 16:59
Comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande
Comércio movimentado na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira
Pelo terceiro mês consecutivo, depois do auge da crise do novo coronavírus, o Espírito Santo registrou saldo positivo na balança do emprego. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (29), em setembro foram criadas 6,9 mil vagas formais no Estado. O Caged contabiliza apenas trabalhadores com carteira assinada.
O levantamento mostra que, dessa vez, o crescimento foi impulsionado pelos setores do comércio e serviços. Essas áreas foram fortemente impactadas pelas medidas restritivas durante a pandemia, mas vêm se recuperando.
Juntas, elas foram responsáveis pela criação de quase 4 mil vagas de emprego com carteira assinada em setembro no Estado, com ambas registrando saldo positivo de 1,9 mil cada. Esse número representa a diferença entre a quantidade de contratações e demissões no período.

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Para comparação, em abril, mês com pior saldo de emprego no país, o comércio do Espírito Santo chegou a fechar mais de 5 mil postos de trabalho com carteira assinada.
A indústria, que havia se destacado em agosto com a criação de quase 3 mil novas vagas, continuou com saldo positivo em setembro graças à indústria da transformação.  Sozinha, ela abriu 1,6 mil vagas a mais do que fechou. Ao todo, o setor industrial criou 1,7 mil postos de trabalho em setembro. 
Devido ao grande número de demissões entre março e junho deste ano, o Estado ainda amarga saldo negativo de 11 mil vagas no acumulado de 2020.

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