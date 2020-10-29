Comércio e serviços puxam alta e ES cria 6,9 mil vagas de emprego em setembro

Comércio movimentado na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira



Pelo terceiro mês consecutivo, depois do auge da crise do novo coronavírus , o Espírito Santo registrou saldo positivo na balança do emprego. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (29), em setembro foram criadas 6,9 mil vagas formais no Estado. O Caged contabiliza apenas trabalhadores com carteira assinada.

O levantamento mostra que, dessa vez, o crescimento foi impulsionado pelos setores do comércio e serviços. Essas áreas foram fortemente impactadas pelas medidas restritivas durante a pandemia, mas vêm se recuperando.

Juntas, elas foram responsáveis pela criação de quase 4 mil vagas de emprego com carteira assinada em setembro no Estado, com ambas registrando saldo positivo de 1,9 mil cada. Esse número representa a diferença entre a quantidade de contratações e demissões no período.



A indústria, que havia se destacado em agosto com a criação de quase 3 mil novas vagas, continuou com saldo positivo em setembro graças à indústria da transformação. Sozinha, ela abriu 1,6 mil vagas a mais do que fechou. Ao todo, o setor industrial criou 1,7 mil postos de trabalho em setembro.