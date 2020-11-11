Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Promoções

Black Friday chinesa promete ofertas a brasileiros

Assim como no país asiático, marcas e sites aproveitam para fazer promoções que antecipam a tradicional Black Friday, celebrada, neste ano, em 27 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 11:30

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 11:30

Pessoas no festival de compras do Dia dos Solteiros da China, em Pequim
Pessoas no festival de compras do Dia dos Solteiros da China, em Pequim Crédito: Reuters/Folhapress
Conhecido na China como "Dia dos Solteiros", o dia 11 de novembro acabou se tornando, no Brasil, a "Black Friday chinesa".
Assim como no país asiático, marcas e sites aproveitam para fazer promoções que antecipam a tradicional Black Friday, celebrada, neste ano, em 27 de novembro.
Por aqui, a varejista Americanas reuniu milhões de produtos com até 60% de desconto. Os preços diferenciados valem apenas para compras feitas no site ou aplicativo da marca, até as 23h59 de quinta-feira (12).
A gigante chinesa do comércio digital AliExpress, que foi pioneira nas vendas do 'Dia dos Solteiros', também traz ofertas no site brasileiro. São oferecidos descontos em eletrônicos, eletrodomésticos, produtos de beleza, entre outros itens.
Com tantas oportunidades de compra, o consumidor precisa ficar atento a ofertas que podem não ser tão vantajosas assim.

Veja Também

Em meio à pandemia, governo anuncia nova edição da Black Friday brasileira

A plataforma JáCotei (www.jacotei.com.br) permite a comparação gratuita de preços de itens ao longo de semanas, ou seja, é possível verificar se os preços estão, de fato, mais baixos.
Neste mês, em que começa a ser paga a primeira parcela do 13º salário e eventuais bonificações de final de ano, o trabalhador deve se controlar para não acabar se endividando futuramente.
"É importante observar, primeiramente, se eu realmente preciso daquele item que quero comprar ou se é apenas um desejo momentâneo", diz Cíntia Senna, da Dsop Educação Financeira.
A especialista reforça que é necessário colocar na ponta do lápis quanto vai entrar de dinheiro e quanto o consumidor pretende gastar.
"Tudo precisa ser considerado, inclusive saber se há uma reserva de recursos, para que essas compras não afetem o orçamento do começo de ano."

Veja Também

Economista vê comércio melhor com a chegada da vacina

Bolsa fecha em alta de 1,50% e avança 11,83% em novembro

Risco fiscal limita melhora do real e dólar tem novo dia de volatilidade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados