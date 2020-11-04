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Economia

Estimativa otimista para o comércio capixaba nos próximos meses

Na comparação de julho e agosto de 2020, as vendas do comércio varejista capixaba apresentaram o melhor resultado dos últimos 20 anos. Além disso, o mês de agosto evidenciou o melhor desempenho do ano corrente

Públicado em 

04 nov 2020 às 04:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Comércio da avenida Expedito Gárcia, em Campo Grande, Cariacica
Avenida Expedito Garcia, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
No período de crescimento intenso de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, medidas de mitigação se fizeram necessárias para possibilitar o achatamento da curva epidemiológica. Entre as estratégias para ampliar o distanciamento social e diminuir o contágio da doença, colocadas em prática prudentemente no Estado, destaca-se a restrição de atividades comerciais não essenciais.
Antes dos casos da Covid-19 serem registrados no território capixaba, o comércio varejista restrito (não considera os segmentos automotivo e da construção civil) apresentou variações interanuais positivas no volume de vendas em janeiro (5,2%) e fevereiro (5,8%) de 2020, conforme revelam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) analisados pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Com a implementação das medidas de mitigação da pandemia, no mês de março desse ano a tendência de crescimento das vendas do comércio sofreu uma inflexão e evidenciou resultado em queda de -4,1% em comparação com março de 2019. O pior resultado foi computado em abril, redução de -18,4%, também na comparação interanual.
Com a desaceleração das curvas epidemiológicas no Espírito Santo, atividades econômicas passaram a ser retomadas de forma gradual e seguindo protocolos de segurança em saúde. Desde então o comércio capixaba vem destacando tendência de recuperação. Em maio (-3,6%) o prejuízo para o comércio começou a diminuir.

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A partir de junho, o desempenho do comércio no Espírito Santo vem acumulando resultados positivos. Agosto apresentou o melhor resultado do ano com expansão de 9,2% no volume de vendas do comércio em comparação a agosto de 2019. Esse resultado foi superior à média nacional, que ficou em 6,1%.
Em agosto, os segmentos que mais contribuíram para o aumento das vendas do comércio restrito no Espírito Santo foram móveis, tecidos, vestuário, calçados, hipermercados e supermercados. No comércio varejista ampliado, o segmento de material de construção evidenciou um crescimento superior a 100% na comparação entre os meses de agosto de 2019 e 2020. Os estabelecimentos comerciais de materiais de construção foram os primeiros autorizados a retomarem suas atividades no Estado. Essa é uma evidência que demonstra como a gestão de risco da pandemia do Espírito Santo vem se mostrando assertiva.
Na comparação de julho e agosto de 2020, na série com ajustes sazonais, as vendas do comércio varejista restrito capixaba apresentaram crescimento de 2,1%, o melhor resultado das últimas duas décadas. Considerando a base de comparação interanual, o mês de agosto evidenciou o melhor desempenho do ano corrente.
Com base nesse diagnóstico, as estimativas para o comércio capixaba nos próximos meses são otimistas, sobretudo, que pela frente teremos as vendas da Black Friday e do Natal. Nunca é demais lembrar que a pandemia não acabou. Nessas datas especiais torna-se essencial a atenção para o uso das máscaras e o cumprimento dos demais protocolos de segurança em saúde em estabelecimentos comerciais.

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Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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