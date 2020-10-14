Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia do Professor

Os superpoderes que os professores descobriram na pandemia

Professores incorporaram ferramentas tecnológicas em seus cintos de utilidades, desde os headset para as aulas híbridas até as metodologias ativas para deixarem as aulas mais dinâmicas

Públicado em 

14 out 2020 às 05:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Aulas a distância tem se mostrado um desafio para alunos e professores
Jovem assistindo videoaula no notebook Crédito: Annie Spratt/Unsplash e Julia Cameron/Pexels
Tenho duas paixões profissionais, ser servidor público e ser professor. Em meus quase vinte anos de atuação profissional nessas carreiras, descobrir ao mesmo tempo o quanto é satisfatório trabalhar com o foco na melhoria da qualidade de vida da sociedade e na arte de mediar o processo de ensino-aprendizagem.
Ingressei no serviço público capixaba no início dos anos 2000 como professor, com vínculo de contrato temporário. Lecionei a disciplina de Geografia em turmas do segundo ciclo do ensino fundamental na escola estadual Eulalia Moreira em Porto de Cariacica.
Apesar das adversidades daqueles tempos, período marcado pela remuneração precária e atraso de salários, as virtudes da docência foram se revelando para mim. O brilho no olhar dos alunos, a evolução no aprendizado e o convívio com os atores do cotidiano escolar são marcantes no nosso devir.
Depois de quase duas décadas, mantenho comigo aquelas virtudes reveladas no início de minha caminhada. Em cada aula ou palestra ministrada esses valores são revigorados. Não tem preço ver os nossos alunos, por meio do processo de ensino-aprendizagem, transformarem seus sonhos em realidade.
Hoje em dia, atuo como docente na Universidade Vila Velha (UVV). É extremamente gratificante ver em perspectivas a evolução de um estudante no primeiro período da universidade até o dia de sua formatura, sabendo que você contribuiu nessa formação. A formatura é uma data especial, pois marca a passagem de ciclos relevantes na vida dos cidadãos. Sempre é emocionante presenciar os familiares vibrando com a conquista do diploma e a alegria pulsante de nossos estudantes.
Ser professor é exercitar e praticar a mediação no processo de ensino-aprendizagem, a empatia e a resiliência, sobretudo, em tempos de pandemia. Em meio à construção do novo normal, os docentes estão descobrindo habilidades que desconheciam possuir. Na verdade, são superpoderes que estão sendo revelados.
Os professores incorporaram ferramentas tecnológicas em seus cintos de utilidades, desde os headset para as aulas híbridas até as metodologias ativas para deixarem as aulas mais dinâmicas. Desenvolveram o sentido aranha para detectar mensagens nos chats dos sistemas de videoconferência. Ampliaram a capacidade de realizar, com maestria, várias atividades presenciais e remotas concomitantemente.
A jornada da vida de um docente é desafiadora, mas ao mesmo tempo extremamente gratificante. O futuro de uma nação passa pelos cuidados e atenção dos professores. Neste dia especial de 15 de outubro, todos os nossos super-heróis professores merecem ser aplaudidos de pé!

Pablo Lira

E diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

Tópicos Relacionados

Educação Ensino a Distância Profissões na Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados