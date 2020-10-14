Os superpoderes que os professores descobriram na pandemia

Jovem assistindo videoaula no notebook Crédito: Annie Spratt/Unsplash e Julia Cameron/Pexels

Tenho duas paixões profissionais, ser servidor público e ser professor. Em meus quase vinte anos de atuação profissional nessas carreiras, descobrir ao mesmo tempo o quanto é satisfatório trabalhar com o foco na melhoria da qualidade de vida da sociedade e na arte de mediar o processo de ensino-aprendizagem.

Ingressei no serviço público capixaba no início dos anos 2000 como professor, com vínculo de contrato temporário. Lecionei a disciplina de Geografia em turmas do segundo ciclo do ensino fundamental na escola estadual Eulalia Moreira em Porto de Cariacica.

Apesar das adversidades daqueles tempos, período marcado pela remuneração precária e atraso de salários, as virtudes da docência foram se revelando para mim. O brilho no olhar dos alunos, a evolução no aprendizado e o convívio com os atores do cotidiano escolar são marcantes no nosso devir.

Depois de quase duas décadas, mantenho comigo aquelas virtudes reveladas no início de minha caminhada. Em cada aula ou palestra ministrada esses valores são revigorados. Não tem preço ver os nossos alunos, por meio do processo de ensino-aprendizagem, transformarem seus sonhos em realidade.

Hoje em dia, atuo como docente na Universidade Vila Velha (UVV). É extremamente gratificante ver em perspectivas a evolução de um estudante no primeiro período da universidade até o dia de sua formatura, sabendo que você contribuiu nessa formação. A formatura é uma data especial, pois marca a passagem de ciclos relevantes na vida dos cidadãos. Sempre é emocionante presenciar os familiares vibrando com a conquista do diploma e a alegria pulsante de nossos estudantes.

Ser professor é exercitar e praticar a mediação no processo de ensino-aprendizagem, a empatia e a resiliência, sobretudo, em tempos de pandemia. Em meio à construção do novo normal, os docentes estão descobrindo habilidades que desconheciam possuir. Na verdade, são superpoderes que estão sendo revelados.

Os professores incorporaram ferramentas tecnológicas em seus cintos de utilidades, desde os headset para as aulas híbridas até as metodologias ativas para deixarem as aulas mais dinâmicas. Desenvolveram o sentido aranha para detectar mensagens nos chats dos sistemas de videoconferência. Ampliaram a capacidade de realizar, com maestria, várias atividades presenciais e remotas concomitantemente.