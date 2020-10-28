Servidores contribuem para a evolução da administração pública

Os servidores, em conjunto com a estrutura, recursos, órgãos, instituições e atividades, compõem a arquitetura lógica e física da administração pública Crédito: Rawpixel/Unsplash

Neste dia 28 de outubro, celebramos o Dia do Servidor Público, uma carreira que exige muita responsabilidade, conhecimento e temperança para atender demandas da sociedade à luz dos princípios e aspectos da moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, eficácia e urbanidade.

Os servidores, em conjunto com a estrutura, recursos, órgãos, instituições e atividades, compõem a arquitetura lógica e física da administração pública. Na composição das engrenagens que movem a máquina pública, os servidores constituem elementos essenciais. Seu propósito é a promoção do bem comum da coletividade, uma missão que deve ser implementada com excelência em prol do desenvolvimento sustentável do país, unidades da federação e municípios brasileiros.

O quadro dos servidores é composto por atores sociais das mais diversas áreas do conhecimento e setores profissionais, a saber, professores, bombeiros, policiais, médicos, motoristas, advogados, engenheiros, arquitetos, entre outros. São multiplicidades de servidores públicos que somam esforços nas obras coletivas e contínuas da administração púbica, que são traduzidas em serviços prestados cotidianamente, entregas à população e desenvolvimento de projetos e programas em diferentes campos, como educação, ciência e tecnologia, saúde, segurança pública, economia, agricultura, meio ambiente, turismo, cultura, esporte e lazer.

Tais profissionais contribuem com a evolução da administração pública e reforçam os preceitos republicanos e democráticos. Tenho a honra de ser servidor público do Estado do Espírito Santo há cerca de vinte anos. Tive a oportunidade de aprender muito no início de minha carreira no campo da educação, quando estive professor na educação básica da rede estadual no início dos anos 2000.

Segui minha caminhada durante alguns anos na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SESP), quando da estruturação do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES). Passei alguns meses no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) contribuindo com o desenvolvimento de geotecnologias na gestão ambiental. Nos últimos dez anos estou servidor público na carreira de especialista em estudos e pesquisas governamentais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).