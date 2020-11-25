Cervejas especiais na Black Friday têm descontos de até 60%

Criada nos EUA, a Black Friday já é tradição no Brasil há alguns anos, e as promoções no comércio costumam acontecer ao longo do mês de novembro. Mas é na data oficial, 27/11, que todo mundo vai ficar de olho nos melhores descontos para comprar mercadorias de todo o tipo - e não será diferente com as cervejas.
Por isso, preparei para a coluna desta semana uma seleção especial de cervejarias locais, nacionais, lojas físicas e e-commerces com descontos em rótulos especiais que realmente valem a pena.
A lista abaixo traz rótulos para todos os gostos e bolsos, afinal, estamos às vésperas do Natal, a época ideal para comprar aquela cerveja importada desejada há algum tempo mas com um preço melhor agora para presentear. Então, bora conferir as promoções?
- CERVEJARIA TRINDADE (@cervejariatrindade)
- Para inaugurar a temporada de fim de ano, a cervejaria preparou descontos especiais para a Black Friday (27). Entre as ofertas divulgadas estão: 10% de crédito para quem adicionar mais de R$ 250 no cartão de recarga; todos os chopes com 10% de desconto e descontos de mais 20% a cada 30 minutos, durante toda a noite. Além disso, preços especiais nas latas e nos combos da cervejaria também estão garantidos.
- CONVENTO CERVEJARIA (@conventocervejaria)
- Em sua Black Week, a cervejaria está com descontos que vão de 40% a 60%, em rótulos selecionados, até o final de novembro. A oferta é válida para as compras feitas pelo app da cervejaria ou pelo site oficial. A entrega é grátis para compras acima de R$ 50 em algumas cidades da Grande Vitória.
- CERVEJARIA BIGOS (@cervejariabigos)
- A cervejaria da Glória, em Vila Velha, anunciou seis horas de Black Friday com 10% de desconto em todas as cervejas da casa no dia 27, das 16h às 22h. Mas atenção: a oferta é apenas para bebidas consumidas no bar da cervejaria.
- MERCADO BEER (@mercado.beer)
- A loja virtual capixaba segue com ofertas até o final deste mês. Há descontos de até 45% em cervejas de marcas como a excelente Oceânica e a Bold Brewing. A novidade é que nesta sexta de Black Friday todos os rótulos que já estão com desconto terão essa vantagem ampliada.
- CERVEJARIA KRUG (@krugbier)
- A cervejaria mineira está oferecendo 45% de desconto em um kit especial com 13 rótulos de estilos diversos, como Dunkel, German Pils e Dry Stout, além de quatro copos (caldereta). O preço: R$ 159. Além disso, vários descontos exclusivos pipocam a cada acesso ao site da marca, até sexta, dia 27.
- MESTRE CERVEJEIRO VILA VELHA (@mc_vilavelha)
- As franquias da loja de cervejas Mestre Cervejeiro de Vila Velha estão com ofertas para toda a clientela. Na unidade da Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, a dica é: chope em dobro, 50% no segundo rótulo e kits prontos com até 50% de desconto. Na loja do Shopping Vila Velha tem 50% off no segundo rótulo e também kits montados pela metade do preço. Promoções válidas até sexta (27).
- MINI MERCADO EXPRESS (@expressminimerc)
- Todas as cervejas especiais em estoque estão com 50% de desconto na compra da segunda unidade. Por lá, você encontra ícones da Escola Alemã, como a Schneider Weisse Tap 3 Alkoholfrei e Schneider Tap 5 Hopfenweizen, e rótulos brasileiros como a Blumenau Capivara Litte IPA e a Blumenau Frida Blonde Ale. Ofertas válidas até 29/11.
- CLUBE DO MALTE (@clubedomalte)
- O site está com descontos em vários rótulos e também em kits durante esta semana, em uma espécie de "esquenta" para a sexta (27). Entre os kits, destaque para o Eurotrip, com rótulos representantes de escolas cervejeiras do Velho Mundo, por R$ 91,90.
- CERVEJA BOX (@cervejabox)
- As promoções do site garantem até 60% de desconto em rótulos selecionados, parcelamento em até seis vezes para compras acima de R$ 300. Rótulos incríveis, como a Leopoldina Belgian Tripel (750 ml), saem por R$ 54,99 para não sócios e pela metade do preço para sócios do clube de assinatura.
- THE BEER PLANET (@thebeerplanet)
- O clube de assinaturas e também e-commerce de cervejas está com uma página exclusiva de ofertas para a Black Friday, com descontos de até 50% em rótulos, copos, taças e outros acessórios. Por lá, vale a pena investir no kit de cervejas internacionais com seis rótulos escolhidos a dedo + copo por R$ 159,99.
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