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Guia traz 30 dicas para aproveitar a Black Friday. Baixe e compartilhe

Há orientações de segurança, dicas para identificar descontos verdadeiros e obter mais vantagens na megapromoção que conquistou os brasileiros. Confira

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 16:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 16:46
Cartilha traz 30 dicas para aproveitar bem na Black Friday
Cartilha traz 30 dicas para aproveitar bem na Black Friday Crédito: Alessandra Leite
Comemorada na próxima sexta-feira (27), a Black Friday é uma das datas mais esperadas pelos consumidores. Conhecida pelas megapromoções, a campanha é uma oportunidade para pagar mais barato por produtos e serviços dos mais variados tipos. E, mesmo em meio à crise, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) espera uma alta entre 6% e 10% nas vendas do período, em relação a 2019.
Neste ano, a pandemia do novo coronavírus deve fazer com que mais pessoas realizem suas compras pela internet. Mas, seja qual for a forma escolhida, é preciso se atentar a alguns detalhes, para garantir oportunidades realmente vantajosas. E, para orientar os consumidores, A Gazeta preparou uma cartilha com 30 dicas para se dar bem na Black Friday e tirar o melhor das promoções, de forma segura e consciente. Faça o download no computador ou smartphone e aproveite.

Arquivos & Anexos

30 dicas para se dar bem na Black Friday

Cartilha traz orientações para conseguir comprar com descontos de verdade.
Tamanho do arquivo: 694kb
Baixar

LIVE TIRA DÚVIDAS SOBRE A BLACK FRIDAY

A fim de esclarecer dúvidas sobre a megapromoção, A Gazeta realiza live nesta terça-feira (24), às 16h, com participação do especialista em Segurança da Informação, Gilberto Sudré. Confira:

TUDO SOBRE A BLACK FRIDAY

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